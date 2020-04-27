Офіс президента України Володимира Зеленського взяв на себе обов'язок супроводжувати та координувати всі справи, які пов'язані з фактами корупції.

Про це заявив ексміністр фінансів, радник глави Офісу президента Єрмака Ігор Уманський у інтерв'ю "Стране". Він уточнив, що зараз в Україні такі справи дуже часто "зливають" у судах.

"Справді, є системна проблема, коли через секретарів судів, якщо виникають подання судових позовів, вискакує "червоний прапорець", інформують потрібних людей, і справу закривають. Одним із підсумків вчорашньої зустрічі стало те, що Офіс президента взяв на себе обов'язок супроводжувати та координувати всі ці процеси в судах, щоб вони не губилися по дорозі", – пояснив чиновник.

Уманський також сказав, як працюватиме такий контроль. Він запевнив, що давати вказівки суддям ніхто не буде.

"Зателефонувати судді й дати команду вони не зможуть. Але коли вмикається механізм контролю з боку правоохоронних органів під пильною увагою ОПУ, ЗМІ та громадськості, суд поводиться зовсім інакше. Є інша проблема: з нашим КПК і як процесуально довести багато з цих схем на основі його вимог. І в цьому, сподіваюся, нам допоможе тимчасова слідча комісія Ради", – зазначив радник керівника ОПУ.

Він уточнив, що потрібно внести низку правок в кримінальне та адміністративне законодавство, що дозволить правоохоронцям адекватно доводити подібні кейси до логічного завершення.

"Про цю проблему вчора говорили всі. Тобто всім все зрозуміло – юридичні компанії, особи, бенефіціари, організатори, спільники, суми, а довести вину в суді практично нереально – через нерівності законодавства. Найголовніше – призупинити ці схеми прямо зараз. За моєю інформацією, тільки за березень ми недоотримали до держбюджету 4,1 млрд грн через досі робочу схему зі "скрутками" ПДВ", – пояснив Уманський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Уманський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль публічно посперечалися через схеми зі "скруткою" ПДВ. Глава уряду сказав: заяви Уманського про те, що бюджет України нібито втрачає 5 млрд грн через "скрутки" ПДВ – популізм. У відповідь ексміністр назвав слова прем'єра "дивними" й "поверхневими".

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