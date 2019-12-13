Зеленський без премії, а Богдан без зарплати: озвучено оклади в ОПУ

Керівник Офісу президента Андрій Богдан не отримав у листопаді зарплату в розмірі 46 тис. гривень. Водночас президент Володимир Зеленський і заступники Богдана отримали гроші за листопад. Главі держави було нараховано зарплату виключно в розмірі посадового окладу – 28 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами, передають "Українські Новини". Зазначається, що суму йому нарахували, але не виплатили без вказівки причини.

"Керівнику Офісу президента України Богдану А. І. у листопаді 2019 року нараховано заробітну плату в сумі 46 022 грн... Після утримання обов'язкових податків і зборів в сумі 8 974 гривні заробітну плату депоновано", – пояснили у відомстві.

Депонована зарплата – це кошти, отримані підприємствами для оплати праці співробітника, але не виплачені у встановлений термін (протягом 3 робочих днів).

Зарплати в ОПУ

При цьому Зеленський отримав тільки суму окладу – без надбавок і премій. "Інших складових заробітної плати (надбавок, премій тощо) президенту України не встановлено", – йдеться у документі.

При цьому з нарахованої суми було виплачено 5 460 гривень податків і зборів. Таким чином виплачена Зеленському зарплата за листопад склала 22 540 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, місячна зарплата глави Служби безпеки Івана Баканова становить 57 тисяч гривень.

При цьому Баканов заробляє більше, ніж Зеленський. За жовтень Зеленський отримав 28 тисяч гривень, а Богдан заробив понад 39 тисяч.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!