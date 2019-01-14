З'єднає Балтику і Чорне море: в Україні побудують швидкісну трасу Go Highway

По Україні проходитиме транснаціональний коридор Go Highway, який з'єднає швидкісною дорогою Балтику і Чорне море.

Кабінет міністрів України передбачив на будівництво цієї траси у держбюджеті на 2019 рік чотири мільярди гривень. Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив у Facebook.

Ілюстраційне фото lviv1256.com

"Траса GO Highway. Транснаціональний коридор, який з'єднає українські чорноморські порти Одеси та Миколаєва з польськими портами на Балтійському морі в Гданську, Гдині. Проект дуже важливий для логістики. Він спростить і здешевить перевезення вантажів від Балтійського до Чорного моря. В Україні проходить близько однієї тисячі кілометрів дороги. У 2019 році продовжимо масштабні ремонтні роботи. Закладаємо на ці цілі чотири мільярди гривень", — написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава "Укравтодору" озвучив терміни створення в Україні доріг європейської якості.

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