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З'єднає Балтику і Чорне море: в Україні побудують швидкісну трасу Go Highway

6.5тЧитати матеріал російською

По Україні проходитиме транснаціональний коридор Go Highway, який з'єднає швидкісною дорогою Балтику і Чорне море.

Кабінет міністрів України передбачив на будівництво цієї траси у держбюджеті на 2019 рік чотири мільярди гривень. Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив у Facebook.

Ілюстраційне фото

Ілюстраційне фото

lviv1256.com

Новини
Ремонт доріг: українцям пообіцяли кардинальні поліпшення найближчим часом

"Траса GO Highway. Транснаціональний коридор, який з'єднає українські чорноморські порти Одеси та Миколаєва з польськими портами на Балтійському морі в Гданську, Гдині. Проект дуже важливий для логістики. Він спростить і здешевить перевезення вантажів від Балтійського до Чорного моря. В Україні проходить близько однієї тисячі кілометрів дороги. У 2019 році продовжимо масштабні ремонтні роботи. Закладаємо на ці цілі чотири мільярди гривень", — написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава "Укравтодору" озвучив терміни створення в Україні доріг європейської якості.

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Тема
Ремонт доріг
Місце
Україна
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Хиперлуп уже достроили))) электричку в аэропорт тоже починили) осталось прoeбалтику с внаукраиной соединить)) даже денег заложили, интересно, сколько будет попилено )) как на стене яйценюха))
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Проходил мимо
Проходил мимо
Сроки окончания работ уже боится озвучивать?)
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
И вы знаете, я почему то им верю 😀 Нет, ну если они Черное море когда то выкопали! Хайвэй для них раз плюнуть.
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