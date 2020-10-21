Збільшення конкуренції в острові БуТЕС можливо винятково шляхом об’єднання енергосистем України та ЄС, – Чех

Об’єднання енергосистем України та ЄС забезпечить збільшення конкуренції в "Бурштинському енергоострові".

Про це написав ексзаступник міністра енергетики та вугільної промисловості України, експерт з енергетичних ринків Сергій Чех.

"Збільшення конкуренції має відбутися шляхом повномасштабного об’єднання енергосистем України та ENTSO-E і об’єднання в такий спосіб в єдину торгівельну зону Острова Бурштинська ТЕС та виробників електричної енергії решти енергосистеми України", – написав Чех.

За його словами, після такого об’єднання конкурентами Бурштинської ТЕС будуть не лише імпортери з ЄС, а й всі інші виробники електричної енергії України, в тому числі і станції ТЕС, що мають менші витрати на транспортування вугілля, а також атомні та гідроелектростанції.

Експерт нагадав, що інтеграція ОЕС України до загальноєвропейської енергосистеми ENTSO-E є складовою співпраці, визначеною Угодою про Асоціацію між Україною та ЄС.

Окрім того, на його думку, розвитку конкурентного середовища в енергогалузі сприятиме також впровадження скоординованих аукціонів по розподілу пропускної спроможності міждержавних ліній електропередач.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після робочого візиту до Закарпатської області 24-25 вересня доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю вжити заходів для розвитку конкурентного ринку електроенергії у торговельній зоні "Острів Бурштинської ТЕС".