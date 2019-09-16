"Заводи стоять": Цимбалюк розповів, до чого Росія довела окупований Донбас

Український журналіст Роман Цимбалюк заявив, що Російська Федерація розпиляла заводи, фабрики і зупинила металургійні комбінати на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

"Я дивлюся на Донбас і бачу, що не особливо. Наші російські брати вміють перетворювати добро на л*йно. Розпиляти заводи, фабрики, зупинити металургійні комбінати", – повідомив Цимбалюк на своєму YouTube-каналі.

За його словами, Росії плювати на окупований Донбас і його промисловість.

Крім того, заводи в "Л/ДНР" становлять конкуренцію російським підприємствам на світовому ринку.

"Цим лопухам розповідатимуть, що "Бандера прийде і всіх українізує", а заводи донецькі стоять. Ось і все".

Цимбалюк заявив, що Росії плювати на окупований Донбас і його промисловість

Як повідомляв OBOZREVATEL, на непідконтрольних Україні територіях Донбасу після псевдовиборів і перестановки у верхівці угруповання терористів "ДНР" реальні важелі керування економікою остаточно перейшли до структури "Зовнішторгсервіс".

Відповідну фірму з південноосетинською реєстрацією пов'язують із українським олігархом Сергієм Курченком.

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