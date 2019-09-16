Головна Новини
16 вересня • оновлено в 11:44
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Заводи стоять": Цимбалюк розповів, до чого Росія довела окупований Донбас

842 Читати матеріал російською

Український журналіст Роман Цимбалюк заявив, що Російська Федерація розпиляла заводи, фабрики і зупинила металургійні комбінати на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

"Я дивлюся на Донбас і бачу, що не особливо. Наші російські брати вміють перетворювати добро на л*йно. Розпиляти заводи, фабрики, зупинити металургійні комбінати", – повідомив Цимбалюк на своєму YouTube-каналі.

За його словами, Росії плювати на окупований Донбас і його промисловість.

Новини
"Все за російськими методичками": мережа висміяла пропаганду "ДНР" про Україну

Крім того, заводи в "Л/ДНР" становлять конкуренцію російським підприємствам на світовому ринку.

"Цим лопухам розповідатимуть, що "Бандера прийде і всіх українізує", а заводи донецькі стоять. Ось і все".

Цимбалюк заявив, що Росії плювати на окупований Донбас і його промисловість

Цимбалюк заявив, що Росії плювати на окупований Донбас і його промисловість

Як повідомляв OBOZREVATEL, на непідконтрольних Україні територіях Донбасу після псевдовиборів і перестановки у верхівці угруповання терористів "ДНР" реальні важелі керування економікою остаточно перейшли до структури "Зовнішторгсервіс".

Відповідну фірму з південноосетинською реєстрацією пов'язують із українським олігархом Сергієм Курченком.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
Теги
ДНР Новини ДНР
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
5
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel