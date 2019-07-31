"Завдасть шкоди США": у Японії поставили ультиматум Трампу через торговельну війну

Японська компанія Sony може підвищити роздрібні ціни в Сполучених Штатах на ігрові приставки PlayStation.

Це станеться, якщо американський президент Дональд Трамп продовжить вести політику підвищення тарифів на деталі, які використовуються у виробництві консолей у Китаї, пише The Wall Street Journal.

Фінансовий директор Sony Хірокі Тотокі заявив, що про можливе зростання цін корпорація вже попередила уряд США.

"Збільшення тарифів на китайські товари в сфері електроніки в кінцевому рахунку завдасть шкоди самим Сполученим Штатам", – повідомив Тотокі.

Однак остаточне рішення про підвищення цін Sony ще не прийняла.

За його словами, компанія зараз розглядає різні варіанти реагування на зростання тарифів, у тому числі "і можливість покласти частину тягаря на споживачів".

Sony підвищити ціни на продукцію, якщо Дональд Трамп продовжить вести торговельну війну

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні 2018 року США ввели нові ввізні мита у розмірі 25% на товари з Китаю. До списку потрапила низка найменувань китайської продукції загальною вартістю 16 млрд доларів. Ці мита є другою частиною зборів на імпортовані з КНР товари на загальну суму 50 млрд доларів. Перша частина була введена 6 липня і стосувалася товарів на 34 млрд доларів.

Трамп попередив Китай, що в разі дзеркальних заходів із боку Пекіна мита можуть бути додатково поширені на товари на суму 267 млрд доларів. Так, із урахуванням уже чинних заходів митами буде обкладений практично весь обсяг китайського імпорту в США, який перевищує 500 млрд доларів на рік.

20 лютого 2019 року Трамп зажадав від Китаю зберігати стабільну вартість юаня у рамках торговельних переговорів між двома найбільшими економіками світу. Зокрема Вашингтон розраховував, що Пекін відмовиться від штучної девальвації своєї валюти у відповідь на введення американських тарифів.

11 травня Трамп розпорядився ввести мита на ввезення в Сполучені Штати китайських товарів ще приблизно на 300 млрд доларів. Так, тарифи покриють весь імпорт у США з Китаю.

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