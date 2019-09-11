"Зате свята щотижня": в "ЛНР" почалися масові звільнення і тотальні затримки зарплат

На підприємствах і заводах "Луганської Народної Республіки" почалися масові звільнення, людям по кілька місяців не виплачують зарплату.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Дмитро Черкасов. За його словами, грошей в бюджеті "республіки" немає через тотальне злодійство її ватажків, яке відмиває великі суми на проведенні щотижневих масових фестивалів і концертів.

Свята в "ЛНР"

"Цього літа яких тільки свят не було в Луганську. Все на повну, всі з розмахом, хіба що ведмедів не привозили. На всі ці гулянки списують величезну суму грошей, вкрадено стільки, скільки вийшло забрати. А потім почалися масові звільнення на заводах. На підприємстві "Луганські електричні мережі" мало того, що вже чотири місяці, як не платять зарплату, так ще звільнили половину людей. З 849 посад за штатом зайнятими залишилися тільки 492. За останні два місяці звільнили ще 146 людей. Для обслуговування електромереж "республіки" не вистачає персоналу. От і сидять жителі "ЛНР", в разі чого, без світла і ремонту по кілька діб. Зате свята щотижня", – уточнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ОРДЛО змінили курс пропаганди. За словами блогера Олени Степової, тепер замість "економічної" родзинки "Донбас-годувальник", візитньою карткою ОРДЛО, стала культура.

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