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11 вересня • оновлено в 22:13
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"Зате свята щотижня": в "ЛНР" почалися масові звільнення і тотальні затримки зарплат

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На підприємствах і заводах "Луганської Народної Республіки" почалися масові звільнення, людям по кілька місяців не виплачують зарплату.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Дмитро Черкасов. За його словами, грошей в бюджеті "республіки" немає через тотальне злодійство її ватажків, яке відмиває великі суми на проведенні щотижневих масових фестивалів і концертів.

Свята в "ЛНР"

Свята в "ЛНР"

"Цього літа яких тільки свят не було в Луганську. Все на повну, всі з розмахом, хіба що ведмедів не привозили. На всі ці гулянки списують величезну суму грошей, вкрадено стільки, скільки вийшло забрати. А потім почалися масові звільнення на заводах. На підприємстві "Луганські електричні мережі" мало того, що вже чотири місяці, як не платять зарплату, так ще звільнили половину людей. З 849 посад за штатом зайнятими залишилися тільки 492. За останні два місяці звільнили ще 146 людей. Для обслуговування електромереж "республіки" не вистачає персоналу. От і сидять жителі "ЛНР", в разі чого, без світла і ремонту по кілька діб. Зате свята щотижня", – уточнив він.

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Тема
долг по зарплате
Місце
Україна Луганськ
Теги
Новини ЛНР ДНР Новини ДНР Донбас Новини Донбасу Новини Росії
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70rus xxx
70rus xxx
Мораль сей басни-пытаясь обоссрать других,сперва глянь в собственные штанишки.
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Ltava Vlad
Ltava Vlad
70rus xxx, ты свои ,обосранец , портки по несколько раз на день проверяешь и правильно делаешь .
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70rus xxx
70rus xxx
Зато на Украине шахтеры ежемесячно переводят зарплату малоимущим неграм.Причина банальна-переизбыток грошей.
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