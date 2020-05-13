Глава Одеської облдержадміністрації Максим Куций попросив Кабмін допомогти області та не допустити банкрутства низки агропідприємств через посуху.

"Крім викликів, пов'язаних з епідемією коронавірусу, Одеська область перебуває на межі ще однієї критичної і дуже небезпечної ситуації – загибелі півмільйона гектарів озимих через посуху. Це більше 50% від усіх посівів у регіоні. Фермери кажуть, такої посухи в Одеській області не було з часів голодного 1947", – цитує пресслужба ОДА Куцого.

За його словами, агропідприємствам Бессарабії загрожує банкрутство, а бюджету – значна нестача коштів.

Він заявив, що в минулому році регіон зібрав 3,7 млн тонн врожаю, проте у цьому, за прогнозами, зможе вийти лише на 1,2 млн тонн.

"Завдання №1, яке перед нами стоїть, – не допустити банкрутства низки агропідприємств, скоординувати зусилля з фермерами та гарантувати продовольчу безпеку нашого регіону. Ситуація з АПК настільки критична, що ми вже направили кілька звернень і розраховуємо на допомогу Кабміну", – розповів він.

Максим Куций tk.media

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Максим Куций потрапив у скандал через те, що не став відповідати на питання журналістки щодо обставин закупівлі карет швидкої допомоги і спробував вигнати її з кабінету за допомогою нацгвардійців.

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