Посуха, урагани і навала сарани: що ще загрожує світу в 2020 році

Слідом за коронавірусом світ у 2020 році можуть спіткати пожежі, потоп, неврожай і нашестя сарани. Природні катаклізми загрожують голодом бідним країнам і серйозними проблемами Європі і США.

Про це попереджають метеорологи і міжнародні організації, йдеться в публікації BBC. Одна з причин – глобальне потепління.

"Світовий океан нагрітий як ніколи, в Європі та Америці набирає обертів посуха. У бідних країнах намічається найбільша гуманітарна криза століття, за визначенням ООН. А багатим загрожують повені, неврожай і найбільший сезон ураганів", – відзначають в матеріалі.

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У будь-якій іншій ситуації світ не без зусиль, але впорався б з кліматичним лихом. Однак зараз всі ресурси кинуті на боротьбу з Covid-19.

На допомогу сусідів або міжнародних організацій розраховувати не доводиться: медичний форс-мажор торкнувся всіх країн.

Бурі і урагани

У березні 2020 року було зафіксовано рекордно високу температуру. Попередній березневий рекорд був зафіксований в 2016 році на тлі Ель-Ніньо – феномена підвищення температури води в тихоокеанських тропіках, що загрожує екстремальною спекою влітку і морозами взимку.

Цього разу і без Ель-Ніньо моря рекордно нагріті – світовий океан в березні був на 0,8 градуса тепліший за середнє для цього місяця значення.

А чим тепліший океан, тим потужніші утворюються в ньому урагани. З великих економік найбільшої шкоди вони завдають США – найбагатшій країні світу, що більше за інших постраждала від коронавірусу. Піврічний сезон ураганів там починається в червні.

До того ж, над перегрітими морями ллє активніше, ніж над прохолодною сушею, що позбавляє континенти дощу і викликає посуху. Підвищення температури в західній частині Індійського океану загрожує посушливим літом і лісовими пожежами в Австралії, а потепління вод північної Атлантики загрожує висушити і спалити ліси басейну Амазонки.

Спека в Європі

Глобальне потепління небезпечне не стільки власне потеплінням, скільки тим, що воно викликає збої в звичній програмі погодних явищ, попереджають вчені. Спека раптом стає нестерпнішою, холоди – суворішими, вітер обертається на ураган, а дощ – на потоп.

Загалом у Європі на неповні два десятиліття поточного століття припало 11 з 12 рекордно спекотних років. 2020 рік не виняток.

Страшний голод і сарана

Загроза продовольчої кризи укупі з пандемією обертається для багатьох держав серйозними витратами і розвиває схильність до протекціонізму. Це привід скоротити допомогу бідним країнам, на який давно ополчились популісти: мовляв, навіщо допомагати далекій Африці, обурюються вони, якщо у нас в Детройті і Ліверпулі бездомні голодують і хворіють на сходах бутиків.

При цьому в бідних країнах вже вирують полчища сарани. Ненажерливі комахи вилупилися в Ємені в біблійних масштабах завдяки теплій і дощовій зими. До моменту, коли світ почав перейматися коронавірусом, сарана жерла зелень в 23 країнах Близького сходу, Африки та Азії.

Нашестя сарани bbc.com

Всесвітній банк назвав навалу найстрашнішою за покоління – і це ще до того, як в повній мірі проявилася його друга, ще більш масштабна хвиля. Хмари сарани визрівають в Кенії, Ефіопії та Ірані.

Їй буде чим поживитися – в Африці якраз зростають посіви. Урожай цього року під великим питанням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, економіка Європи через пандемію може впасти на 15%. Про це заявила глава Європейського центробанку Крістін Лагард.

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