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Заступника Смолія вирішили звільнити з НБУ – рішення Ради

Андрій Довгань
Економіка
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Заступника Смолія вирішили звільнити з НБУ – рішення Ради

Рада НБУ не затвердив Олега Чурія на посаді. Фото: колаж Обозревателя

Рада Нацбанку відмовилася затвердити на повторний термін заступника голови центробанку Олега Чурія. Його на цю посаду висував звільнений глава НБУ Яків Смолій.

Про це за підсумками засідання 6 липня повідомив глава Ради НБУ Богдан Данилишин у Facebook. П'ятирічний термін перебування Олега Чурія на посаді заступника глави НБУ закінчиться 10 липня.

"Рада утрималася від призначення Чурія на посаду заступника голови НБУ", – написав він.

Данилишин зазначив, що заступник голови НБУ, термін повноважень якого закінчився, обіймає посаду до вступу до неї новопризначеного заступника голови.

"Рада і надалі налаштована на конструктивну співпрацю з правлінням НБУ", – написав він.

Рада НБУ не затвердив Чурія на посаді заступника голови НБУ

Рада НБУ не затвердив Чурія на посаді заступника голови НБУ Facebook Богдана Данилишина

Член Ради НБУ Віктор Козюк агентству "Інтерфакс-Україна" додав, що він голосував у підтримку Чурія, але його голос, ймовірно, не було враховано.

"Насправді ситуація вийшла дуже цікавою. Оскільки я був по скайпу, і був поганий зв'язок, я навіть не відразу зрозумів, які результати голосування. Вийшло так, що я підняв руку "за", але мені здається, що це не було побачено і не було зафіксовано", – сказав Козюк.

Він додав, що наскільки він зрозумів, всі інші члени Ради утрималися.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаБанківська системанаціональний банк УкраїниБогдан ДанилишинЯків СмолійОлег Чурій
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