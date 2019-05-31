Засідання РНБО з енергетики: стало відомо, що Зеленський доручив Кабміну

За підсумками першого засідання РНБО на чолі з президентом Володимиром Зеленським Кабінету міністрів доручили протягом двох тижнів підготувати і впровадити рішення з проблемних питань енергоринку.

Як повідомив секретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Данилюк у п'ятницю, 31 травня, засідання пройшло в новому форматі за участю регуляторів енергетичної сфери та державних компаній.

Під час обговорення йшлося, зокрема, про транзит російського газу в Європу через Україну з 2020 року, а також рішення Москви з 1 червня обмежити поставки палива і нафти.

Данилюк зазначив, що питання, які виходять за межі компетенції уряду і потребують рішень на рівні РНБО, будуть виноситися на окремі засідання.

Також секретар розповів, що наступне засідання РНБО буде присвячене питанням Донбасу.

Засідання РНБО president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що команда Володимира Зеленського розглядає різні шляхи щодо зменшення ціни на газ в Україні.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram