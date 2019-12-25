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25 грудня • оновлено в 19:47
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Володимир Іванов
Володимир Іванов
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Сотні тисяч у місяць і нуль досвіду: скільки і за що отримують українські топчиновники

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Топчиновники в Україні заробляють мільйони. Середня зарплата керівництва великих державних компаній обчислюється сотнями тисяч гривень щомісяця. І незважаючи на те, що окремі міністри скаржаться на низькі оклади, найчастіше можновладці в рази багатші середньостатистичних українців.

Скільки ж отримують "володарі народу"в матеріали OBOZREVATEL.

  • Українські політики і чиновники останні тижні часто скаржаться на низькі заробітні плати. Їх зрозуміти можна, фахівці в приватному секторі заробляють тисячі доларів.

  • Керівники ж держструктур повинні заробляти конкурентно, але в українських реаліях їх доходи захмарні.

Глава держкомпанії? Значить мільйонер

Наприклад, колишній антикорупціонер Мустафа Найєм у статусі заступника голови "Укроборонпрому" отримує за місяць роботи понад 300 тисяч гривень. На пост заступника Найєм був призначений 21 листопада. У компанії він нібито працює у напрямку зв'язків з державними органами. При цьому досвіду роботи в екснардепа в цій сфері не було.

Лідер серед окладів по Україні – глава правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв. Свої декларації він не публікує, але в фінансових звітах компанії зазначено – за 2018 рік він заробив 286,5 млн гривень. Це практично 24 млн гривень, з урахуванням премії за виграний арбітраж із "Газпромом". Більше того, частину зарплати він уже переказав своїй матері у США.

"Я перевів гроші мамі в Америку. Вона там живе з 2006 або 2008 року, більше десяти років точно. Якщо я програю апеляцію в 8 млрд гривень проти мене, то що трапиться з моїм майно тут?" – наголосив Коболєв.

Андрій Коболєв

Андрій Коболєв

Другий мультимільйонер – глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов. У середньому в 2018-му заробляв 812,4 тис. грн на місяць. У недавньому ж інтерв'ю він назвав зарплату істотно нижчою, ніж за минулий рік.

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"За 2018 рік я задекларував 9,7 млн грн доходів. Але зарплата за п'ять місяців 2017 року мені була виплачена в 2018 році, тому що зі мною контракт був підписаний лише на початку 2018 року через бюрократичні процедури. Тому 9,7 млн грн – це зарплата не за 12 місяців, а за 17", – пояснив він у коментарі журналістам ще в серпні.

Євген Кравцов

Євген Кравцов

Зараз же глава УЗ нібито заробляє приблизно 570 тисяч грн на місяць.

Наступний рекордсмен – Ігор Смілянський, глава "Укрпошти". Він заробляв щомісяця близько 740 тисяч гривень. При цьому рядовий листоноша в компанії отримує на руки всього кілька тисяч гривень. Ситуація з високою зарплатою топменеджера стала настільки абсурдною, що в кінці 2018-го у неї втрутився 5-й президент України Петро Порошенко і закликав Смілянського зменшити собі оклад.

Висока зарплата й у екскерівника "Енергоатому" Юрія Недашковського. Він, згідно з декларацією, до звільнення отримував 650 тис. грн. На відміну від інших топменеджерів, Недашковський дуже давно працював у своїй сфері, обіймав посаду профільного заступника міністра і вже не вперше очолює "Енергоатом". Так, менеджер уже керував підприємством із 2008-го по 2012-й.

Смілянський і Недошковський

Смілянський і Недошковський

Непогано влаштувався і колишній народний депутат Сергій Лещенко. Він увійшов до наглядової ради "Укрзалізниці" із зарплатою близько 588 тисяч гривень. При цьому досвіду роботи в УЗ він ніколи не мав, навіть будучи парламентарем він не рвався реформувати сферу інфраструктури. Все б нічого, але ці гроші підуть йому в кишеню з бюджету українців.

Скільки отримують чиновники і політики в Україні?

У жовтні 2019 були опубліковані зарплати вітчизняного Кабміну. Менше всіх за вересень отримав міністр економіки Тимофій Милованов – 15,1 тисячі гривень. Міністр оборони Андрій Загороднюк заробляє в місяць 19,5 тисяч гривень, а Степан Полторак отримував у середньому за свою службу 70 – 85 тисяч гривень.

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Глава Мінфіну, яка залишилася в уряді, Оксана Маркарова стала заробляти менше. Її зарплата у вересні склала 36,3 тисячі гривень, а минулого року вона отримувала в середньому 50 тисяч гривень на місяць. Аналогічна історія і з главою МВС Арсеном Аваковим, якому до цього нараховували в межах 50 тисяч гривень, а у вересні – близько 34 тисяч гривень.

Зарплати чиновників

Зарплати чиновників

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При цьому українські міністри не задоволені своїми низькими зарплатами. Так, за словами міністра юстиції Дениса Малюска, його зарплати в 29 тисяч гривень не вистачає на утримання сім'ї. Чиновник наголосив, що раніше щомісячні витрати сім'ї становили приблизно 100 тис. грн, тому його оклад потрібно підвищити як мінімум до 80 тисяч гривень.

У Верховній Раді зарплати же дещо менші. Зараз середня зарплата нардепів брудними 40-45 тисяч гривень. Наприклад, за вересень у Раді отримали: Давид Арахамія ("Слуга народу") – 43 800; Юрій Бойко та Вадим Рабинович (ОПЗЖ) – 38 400 і 37 500 грн; Юлія Тимошенко ("Батьківщина") – 37 200; Артур Герасимов та Ірина Геращенко ("ЄС") – 42 100 і 46 300 грн; Сергій Рахманін ("Голос") – 44 200; Тарас Батенко та Віктор Бондар ("За майбутнє") – по 45 200.

Які зарплати в Європі

Цікаву статистику про зарплати в німецькій політиці наводять у виданні DW. Середня зарплата в Бундестазі на 2017 рік становила 9,6 тисячі євро. Додатково депутати заробляють 4318 євро як компенсацію на покриття службових витрат – наприклад, на оренду житла неподалік від Бундестагу, харчування та транспортні витрати.

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Канцлерка Німеччини Ангела Меркель щомісяця отримує оклад у розмірі 18,7 тисячі євро, президент ФРН – 19,7 тисяч євро, федеральні міністри – 15,1 тисяч євро. При цьому за офіційною статистикою середня зарплата в Німеччині приблизно 3,9 тисяч євро.

Дивіться відео на тему:

У Польщі, наприклад, президент країни Анджей Дуда отримує "чистими" близько 14 тисяч злотих, або 3,7 тисячі доларів. Як пише Нова Польща, такі ж суми щомісяця заробляють, наприклад, варшавські java-програмісти.

Варшавські таксисти, працюючи в інтенсивному графіку, заробляють близько 2 тисяч доларів. Середня зарплата в країні сьогодні – 950 доларів "чистими". Міністри в країні заробляють близько 12 тисяч злотих (або 3,3 тисячі доларів),

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Автор
Володимир Іванов Володимир Іванов
Тема
Ексклюзив
Особи
Андрій Коболєв Євген Кравцов Ігор Смілянський Тимофій Милованов
Місце
Україна
Теги
зарплата Верховна Рада України Кабінет Міністрів України
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