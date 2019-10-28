Середня зарплата в Україні наблизилася до рекорду: хто в лідерах

У вересні 2019 року середня заробітна плата в Україні склала 10687 гривень, що лише на 3 долари менше за рекорд, встановлений у грудні 2013 року.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. Однак, у порівнянні з липнем, показники погіршилися.

За даними Компанійця, приріст реальної середньої зарплати з урахуванням інфляції у вересні склав +9,8% за рік.

Середня зарплата в Україні наблизилася до рекорду newsbel.by

Facebook Володимира Компанійця

Регіони з найбільшими середніми зарплатами:

1) м. Київ – 15626 грн;

2) Донецька область – 11907 грн;

3) Київська – 11166 грн;

4) Дніпропетровська –11078 грн;

5) Полтавська – 10501 грн.

Регіони з найменшими середніми зарплатами виглядають так:

1) Чернівецька – 8338 грн;

2) Херсонська – 8352 грн;

3) Тернопільська – 8441 грн;

4) Чернігівська – 8476 грн;

5) Хмельницька – 8646 грн.

Facebook Володимира Компанійця

Найбільша середня зарплата за видами економічної діяльності:

1) фінансова і страхова діяльність – 17929 грн;

2) інформація та телекомунікації – 17072 грн;

3) державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування – 15140 грн;

4) професійна, наукова та технічна діяльність – 14720 грн;

5) промисловість – 12100 грн.

Найнижча середня зарплата за видами економічної діяльності:

1) тимчасове розміщення і організація харчування – 6784 грн;

2) охорона здоров'я, надання соціальної допомоги – 6916 грн;

3) освіта – 8439 грн;

4) операції з нерухомим майном – 8594 грн;

5) діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 8747 грн.

Facebook Володимира Компанійця

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні-2019 середня зарплата склала 10971 гривень і встановила новий гривневий максимум, а також максимум із 2013 року в доларовому еквіваленті.

У серпні 2019 року середня зарплата склала 10,5 тис. нрн. Таким чином вона з початку року зросла на 17,38%.

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