Середня зарплата в Україні наблизилася до рекорду: хто в лідерах

У вересні 2019 року середня заробітна плата в Україні склала 10687 гривень, що лише на 3 долари менше за рекорд, встановлений у грудні 2013 року.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. Однак, у порівнянні з липнем, показники погіршилися.
За даними Компанійця, приріст реальної середньої зарплати з урахуванням інфляції у вересні склав +9,8% за рік.
Середня зарплата в Україні наблизилася до рекорду
newsbel.by
Facebook Володимира Компанійця
Регіони з найбільшими середніми зарплатами:
1) м. Київ – 15626 грн;
2) Донецька область – 11907 грн;
3) Київська – 11166 грн;
4) Дніпропетровська –11078 грн;
5) Полтавська – 10501 грн.
Регіони з найменшими середніми зарплатами виглядають так:
1) Чернівецька – 8338 грн;
2) Херсонська – 8352 грн;
3) Тернопільська – 8441 грн;
4) Чернігівська – 8476 грн;
5) Хмельницька – 8646 грн.
Facebook Володимира Компанійця
Найбільша середня зарплата за видами економічної діяльності:
1) фінансова і страхова діяльність – 17929 грн;
2) інформація та телекомунікації – 17072 грн;
3) державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування – 15140 грн;
4) професійна, наукова та технічна діяльність – 14720 грн;
5) промисловість – 12100 грн.
Найнижча середня зарплата за видами економічної діяльності:
1) тимчасове розміщення і організація харчування – 6784 грн;
2) охорона здоров'я, надання соціальної допомоги – 6916 грн;
3) освіта – 8439 грн;
4) операції з нерухомим майном – 8594 грн;
5) діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 8747 грн.
Facebook Володимира Компанійця
Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні-2019 середня зарплата склала 10971 гривень і встановила новий гривневий максимум, а також максимум із 2013 року в доларовому еквіваленті.
У серпні 2019 року середня зарплата склала 10,5 тис. нрн. Таким чином вона з початку року зросла на 17,38%.
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