Зарплата лікаря повинна становити 25 тисяч гривень, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що зарплата лікарів у наступному році має досягнути 25 тисяч гривень.

"Згідно плану Міністерства охорони здоров'я у 2021 році мінімальна заробітна плата лікаря має складати 20-25 тисяч гривень", – повідомив голова держави у ході щорічного звернення до українців з трибуни Верховної Ради.

Водночас зарплата медичних сестер має зрости до 15 тисяч гривень, а молодшого медичного персоналу – до 10-12 тисяч гривень.

За словами Зеленського, підвищення заробітної плати медикам є надважливим. З 1 вересня їм підвищили заробітну плату на 25, 50 та 70%.

"Знаю, тема медичної реформи викликає жваві суперечки. Та давайте визнаємо правду – реформа має як беззаперечні переваги, так і відверто слабкі місця. Наше завдання – зберегти всі позитивні моменти та виправити помилки. Реформою мають бути задоволені і пацієнти, і медики всіх рівнів. Крім того, чекаю від профільного комітету та міністерства варіанти моделей страхової медицини, що могли б з'явитися в Україні", – резюмував Зеленський.

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