Зарплата Ілона Маска встановила історичний рекорд: скільки заробив

Виконавчий директор Tesla Ілон Маск очолив рейтинг найбільш високооплачуваних керівників американських компаній за версією The New York Times.

Як повідомляється на сайті видання, у 2018 році його винагорода становила $2,284 млрд, тоді як у 2017-му — приблизно $50 тис. За рік вона зросла на 4,575 млн %, або в 45 тис. разів. Зазначається, що сума його винагороди є історичним рекордом.

Водночас велика частина суми — опціони на акції. Виплати прив'язані до досягнення ключових показників. Усі опціони Маск зможе отримати тільки тоді, коли ринкова капіталізація компанії збільшиться у 18 разів — до $650 млрд. Зараз вона коштує $35 млрд.

Така структура винагороди обумовлена побоюванням, що Маск може почати приділяти більше уваги своїм іншим проектам, зокрема компанії SpaceX, або взагалі піти з Tesla.

У п'ятірку найбільш високооплачуваних CEO потрапили також Девід Заслав із Discovery ($129 млн), Нікеш Арора з Palo Alto Networks ($125 млн), Марк Херд і Сафра Кетц із Oracle (по $108 млн).

Усього до рейтингу входять 200 глав компаній. Їхня медіанна винагорода становить $18,6 млн, що на $1,1 млн, або 6,3% більше, ніж рік тому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський виробник електрокарів Tesla може збанкрутувати за 10 місяців, якщо радикально не перегляне бюджет.

Нещодавно компанія зібрала додатково 2,7 млрд доларів фінансування, проте на виробництво йдуть настільки великі кошти, що цього не вистачить і на рік.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!