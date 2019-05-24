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"Зарахуйте мої 60 млрд!" Коломойський захотів стати співвласником ПриватБанку

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Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що знову планує стати співвласником ПриватБанку, або ж повернути частину грошей, які були вкладені на момент націоналізації фінансової установи.

На питання, чи хоче Коломойський повернути собі безпосередньо банк, або ж вкладені у нього кошти, він озвучив різні версії, передає ЕП.

Зокрема, олігарх вважає, що держава може повернути йому статутний капітал.

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"Якщо, припустимо, в судах буде доведено чи працюватиме якась урядова комісія, або, можливо, незалежні аудитори визначать, що в банку був капітал, який помножили на нуль і зробили навіть негативним шляхом зміни просто правил бухгалтерського обліку", – заявив Коломойський.

Він припустив, що в Національному банку тоді "в такий спосіб поміняли правила бухгалтерського обліку або обліку капіталу, нормативів", що капітал став негативним.

"Так, вони сказали, що там є на 170 млрд кредитів, у яких немає застав, ні того, цього, забезпечення, тому, вибачте, капітал у вас негативний. Виходячи з цього вони кажуть, що банк неплатоспроможний і так далі, всі ці процеси націоналізації. Але в основі лежить питання перевірки і їхнього звіту, що він неплатоспроможний... Треба відновити мій капітал в цьому банку. Сказати, що у мене там є 50 або 60 млрд. Але вони не в мене в кишені, вони зберігаються у банку", – зазначив Коломойський.

Водночас на питання, чи розглядає він можливість стати співвласником фінустанови, Коломойський відповів, що такий варіант розглядався.

"Вихід із ПриватБанком – поверніть мені мій капітал, не номінал, а акціями. Поверніть акції! Зарахуйте мені мої 50-60 млрд грн, дайте якусь кількість акцій. Буде 24%, або 25,5% або 26%", – підсумував Коломойський.

Нагадаємо, що 21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанову докапіталізували на суму 116,8 млрд гривень. У кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудиторакомпанії EY.

Олігарх також вважає, що держава може повернути йому статутний капітал

Олігарх також вважає, що держава може повернути йому статутний капітал

УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона на Коломойського, Боголюбова, а також компанії Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належить їм.

У цей же період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, котрі безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення ухвалили на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов екс-власника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

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Особа
Ігор Коломойський
Місце
Україна
Тег
ПриватБанк
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Мир Миру
Мир Миру
Ніхто й не заперечує, що акціонери вклали власний капітал (пасив) у створення банку. Проте, пане Коломойський, що робити з безнадійними кредитами (активні операції), виданими ПриватБанком? Можна, звичайно, щоб прокуратура спитала ще у менеджерів банку...
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