"Зарахуйте мої 60 млрд!" Коломойський захотів стати співвласником ПриватБанку

Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що знову планує стати співвласником ПриватБанку, або ж повернути частину грошей, які були вкладені на момент націоналізації фінансової установи.

На питання, чи хоче Коломойський повернути собі безпосередньо банк, або ж вкладені у нього кошти, він озвучив різні версії, передає ЕП.

Зокрема, олігарх вважає, що держава може повернути йому статутний капітал.

"Якщо, припустимо, в судах буде доведено чи працюватиме якась урядова комісія, або, можливо, незалежні аудитори визначать, що в банку був капітал, який помножили на нуль і зробили навіть негативним шляхом зміни просто правил бухгалтерського обліку", – заявив Коломойський.

Він припустив, що в Національному банку тоді "в такий спосіб поміняли правила бухгалтерського обліку або обліку капіталу, нормативів", що капітал став негативним.

"Так, вони сказали, що там є на 170 млрд кредитів, у яких немає застав, ні того, цього, забезпечення, тому, вибачте, капітал у вас негативний. Виходячи з цього вони кажуть, що банк неплатоспроможний і так далі, всі ці процеси націоналізації. Але в основі лежить питання перевірки і їхнього звіту, що він неплатоспроможний... Треба відновити мій капітал в цьому банку. Сказати, що у мене там є 50 або 60 млрд. Але вони не в мене в кишені, вони зберігаються у банку", – зазначив Коломойський.

Водночас на питання, чи розглядає він можливість стати співвласником фінустанови, Коломойський відповів, що такий варіант розглядався.

"Вихід із ПриватБанком – поверніть мені мій капітал, не номінал, а акціями. Поверніть акції! Зарахуйте мені мої 50-60 млрд грн, дайте якусь кількість акцій. Буде 24%, або 25,5% або 26%", – підсумував Коломойський.

Нагадаємо, що 21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанову докапіталізували на суму 116,8 млрд гривень. У кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона на Коломойського, Боголюбова, а також компанії Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належить їм.

У цей же період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, котрі безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення ухвалили на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов екс-власника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

