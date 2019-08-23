Заради пенсії: у Росії чиновник придумав спритну схему обману

У Росії чиновник з Дагестану збільшив свій вік на 34 роки, щоб отримувати пенсійні нарахування.

Як повідомляє Lenta.ru, 28-річний житель села Кулецма, який обіймає посаду заступника глави поселення, отримав в місцевому УФМС паспорт зі зміненою датою народження.

Також він придбав підроблену трудову книжку, де вказувалося, що в 1985-1996 роках чоловік працював у колгоспі.

У лютому 2018 чиновник написав заяву про призначення трудової пенсії по старості, яку і став отримувати з наступного місяця. Загальна сума виплачених йому нарахувань склала більше 155 тис. рублів (59 тис. грн).

Чиновник отримав пенсію на 34 років раніше express-novosti.ru

На даний момент слідство порушило кримінальну справу стосовно чоловіка і посадових осіб ОПФУ і ОУФМС по Левашинському району. Чиновника підозрюють у шахрайстві, а працівників Пенсійного фонду та міграційної служби - у службовій підробці і зловживанні посадовими повноваженнями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Росія буде виплачувати пенсії тим жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей, які будуть зареєстровані на російській території.

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