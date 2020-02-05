Запуск ринку землі: Вакарчук запропонував три правила

Лідер партії "Голос" та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заявив, що в Україні потрібно ухвалити такий законопроєкт щодо запуску ринку землі, який би захищав насамперед права малих і середніх фермерів.

Перше, що для цього потрібно – зменшити обсяги продажу землі в одні руки. Про це він заявив у інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Які 200 тис. га? Ну це анекдот. Ми вважаємо, що для рентабельного ведення господарства 5 тис. га достатньо. Це і так величезний обсяг. Радянські радгоспи і колгоспи управляли 2-5 тис. га, це вже були величезні господарства. Я вважаю, що ми маємо допомагати тим людям, які хочуть працювати на землі", – наголосив Вакарчук.

По-друге, за його словами, малим і середнім фермерам, у яких немає грошей, слід допомогти придбати землю, на якій вони вже працюють.

"Щоб вони витримали конкуренцію з тими великими холдингами, у яких є доступ до ринку капіталу. На першому етапі власники малих і середніх господарств повинні мати пріоритетне право викуповувати землю, а великі агрохолдинги не мають вступати з ними в конкуренцію", – підкреслив Вакарчук.

Лідер партії "Голос" також додав, що на гроші від продажу землі потрібно створювати фонди підтримки місцевих громад.

Лідер партії "Голос" та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заявив, що в Україні потрібно ухвалити такий законопроєкт щодо запуску ринку землі, який би захищав насамперед права малих і середніх фермерів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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