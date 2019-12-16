Повна заборона для іноземців: розкрилися зміни у законопроєкті про ринок землі

Радник прем'єр-міністра Олексій Мушак повідомив, що у Верховній Раді підготували фінальну версію законопроєкту щодо запуску земельної реформи в Україні.

Документ передбачає, що іноземців не допустять до майбутнього ринку в жодному форматі. Про це Мушак повідомив на Facebook.

За його словами, під це обмеження потрапляють усі найбільші агрохолдинги. Вони також не зможуть купити землю, бо, незважаючи на бенефіціарів-українців, мають іноземних акціонерів.

Водночас із цим пропонується суттєво зменшити концентрацію землі в одних руках з 200 тис. га до 5-50 тис. га (остання цифра має найбільше шансів на підтримку).

Радник прем'єр-міністра наголосив, що перепродаж землі в перші роки після відкриття ринку обмежать додатковими податками. Це має унеможливити спекулятивні операції.

"Підтримку аграріїв спрямують здебільшого на здешевлення кредитної ставки до 5%. Враховуючи прогнозоване зниження облікової ставки до 10%, це означатиме, що 4 млрд грн на 4 квартал 2020 року вистачить... Буде навіть інша проблема. Фермери не зможуть вибрати повний обсяг цієї підтримки", – повідомив Мушак.

"Враховуючи нічний напад на депутата з СН на Сумщині, реформа має голосуватися цього тижня. Інакше до січня такі випадки стануть нормою. І депутатів просто фізично залякають. Це унеможливлює ухвалення не тільки земельної, а й будь-якої реформи, яка міняє наявний стан речей", – резюмував він.

Іноземців не допустять до майбутнього ринку в жодному форматі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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