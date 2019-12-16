Повна заборона для іноземців: розкрилися зміни у законопроєкті про ринок землі

Радник прем'єр-міністра Олексій Мушак повідомив, що у Верховній Раді підготували фінальну версію законопроєкту щодо запуску земельної реформи в Україні.
Документ передбачає, що іноземців не допустять до майбутнього ринку в жодному форматі. Про це Мушак повідомив на Facebook.
За його словами, під це обмеження потрапляють усі найбільші агрохолдинги. Вони також не зможуть купити землю, бо, незважаючи на бенефіціарів-українців, мають іноземних акціонерів.
Водночас із цим пропонується суттєво зменшити концентрацію землі в одних руках з 200 тис. га до 5-50 тис. га (остання цифра має найбільше шансів на підтримку).
Радник прем'єр-міністра наголосив, що перепродаж землі в перші роки після відкриття ринку обмежать додатковими податками. Це має унеможливити спекулятивні операції.
"Підтримку аграріїв спрямують здебільшого на здешевлення кредитної ставки до 5%. Враховуючи прогнозоване зниження облікової ставки до 10%, це означатиме, що 4 млрд грн на 4 квартал 2020 року вистачить... Буде навіть інша проблема. Фермери не зможуть вибрати повний обсяг цієї підтримки", – повідомив Мушак.
"Враховуючи нічний напад на депутата з СН на Сумщині, реформа має голосуватися цього тижня. Інакше до січня такі випадки стануть нормою. І депутатів просто фізично залякають. Це унеможливлює ухвалення не тільки земельної, а й будь-якої реформи, яка міняє наявний стан речей", – резюмував він.
Іноземців не допустять до майбутнього ринку в жодному форматі
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.
Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.
Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.
Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.
Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.
12 листопада у Верховній Раді не відбулися голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".
Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (2178-10) у першому читанні. Таким чином вже у жовтні 2020 року, якщо парламентарі встигнуть до кінця року розглянути законопроєкт у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Ринок землі в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".