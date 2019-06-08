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Тарифи на електроенергію в Україні: експерт пояснив, як вплине нова реформа

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Запуск в Україні ринку електроенергії рано чи пізно призведе до значного зростання тарифів для населення.

Про це заявив в ефірі ObozTV співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич. На думку експерта, ще не готові всі необхідні рішення для запуску ринку електроенергії, не реалізовано низку технічних заходів.

"Є кілька загроз. З моєї точки зору, ключова загроза – зростання тарифу для населення. Якби закон запрацював у повному обсязі, були б усі передумови для зростання тарифу в 2,5 рази. Позаминулого року був середньозважений тариф 1,29 грн, минулого року трохи більше. А цього платили б близько 3 грн", – пояснив він.

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Марунич нагадав, що в парламенті є законопроекти про перенесення цього терміну з 1 липня на 3 місяці і на рік. На його думку, відстрочка дозволила б краще підготуватися до запуску ринку електроенергії.

"Побутовим споживачам ця модель принесе суттєве зростання тарифів у будь-якому випадку – питання в тому, коли. Побутовим споживачам запуск ринку електроенергії в тому вигляді, в якому він є, невигідний взагалі... Це вигідно виробникам електричної енергії", – вважає експерт.

"У нас зношена інфраструктура, потрібні гроші на підтримку. Треба шукати розумний баланс, тому що споживач не може платити нескінченно багато", – уклав він.

Тарифи на електроенергію в Україні: експерт пояснив, як вплине нова реформа

zik.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів 5 червня прийняв рішення про те, що запуск ринку електроенергії, намічений на 1 липня, переносити не будуть.

Щоб утримати тарифи, постачальників спеціальною постановою зобов'яжуть утримувати ціну в тих рамках, які встановить профільний регулятор.

Очікується, що запуск ринку зруйнує існуючу монопольну систему і дозволить українцям самостійно обирати, у кого і за якою ціною купувати електроенергію.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVРеформа ринку електроенергії
Особа
Дмитро Марунич
Місце
Україна
Тег
тарифи
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Чан Джеки
Чан Джеки
ахметку с порошенком прибить и усе будеть нурмально.как они суки надоели ети твари олигархи.до седьмого колена им счастья невидати.
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