"Запропонувати нічого!" Делегацію України розкритикували за поїздку до Давосу

Україні поки нічого запропонувати європейським і не тільки партнерам на Всесвітньому економічному форумі, який з 21 по 24 січня проходитиме в Давосі (Швейцарія).

Тому робочий візит на нього представників українського уряду, зокрема президента, виглядає недоцільним. Такою думкою поділився директор Інституту світової політики Євген Магда, передає "Апостроф".

Він нагадав, що темою цьогорічного форуму є максимальна користь від бізнесу для "зацікавлених осіб" – учасники обговорюватимуть розумне споживання, екологічні проблеми та співпрацю бізнесу й місцевих громад. Проте влада тільки згортає в Україні ці обговорювані ініціативи, або ж не має достатньо досвіду в них.

Представників української влади розкритикували за поїздку до Давосу

"Україна повинна бути представлена на будь-якому авторитетному форумі. Головне питання, чи є в неї якийсь меседж, із яким вона виходить на цей ярмарок загальносвітового марнославства. Чи зможемо ми щось продемонструвати?" – зазначив Магда.

Політексперт додав, що у вересні 2019 року вже проходив "Польський Давос", у курортному містечку Криниці-Здруй на півдні сусідньої країни. Однак на ньому не був представлений жоден український міністр, представник ОП або держчиновник.

"Якщо ми летимо тільки подихати чистим альпійським повітрям і смачно поснідати у Віктора Пінчука – то який сенс у цьому? Сподіватися, що Володимир Зеленський експромтом зустрінеться з кимось зі світових лідерів, якщо ця зустріч заздалегідь не домовлена – марно", – вважає Магда.

Євген Магда depo.ua

За його словами, незважаючи на те, в Давосі буде можливість запросити іноземних делегатів для спілкування з українськими чиновниками, в останніх немає месиджу, який вони могли б донести світу. Оскільки, нагадав він, минулого тижня в Україні всі говорили лише про відставку глави уряду, "що більше нагадувало ідеальний шторм у чашці прем'єра".

"Україна, на жаль, допустила низку стратегічних помилок і не може себе потужно продемонструвати в Давосі. Але наша держава досить велика за розміром і потенціалом, щоб за нами уважно спостерігали. І найнебезпечніше в цій ситуації вважати, що інші навколо дурніші за нас, інакше нам буде важко просити гроші", – підсумував Магда.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

22 і 23 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук та президент України Володимир Зеленський у рамках робочого візиту відвідають Всесвітній економічний форум в Давосі.

Серед учасників форуму з України зареєстрований також міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Крім того, до Давосу поїдуть українські бізнесмени Віктор Пінчук і Вадим Новінський, а також глава "ДТЕК" Максим Тимченко.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!