"Запит на помсту": Порошенко пояснив, чому не покарав Медведчука за польоти до Росії

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що не заарештував лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка і Віктора Медведчука за газові перемовини із "Газпромом" у Росії, оскільки такими справами займається суд.

"Гарна ідея, фантастична. Тільки президент не заарештовує", – прокоментував Порошенко питання журналіста щодо покарання для Бойка і Медведчука в інтерв'ю "Українській правді".

Він також наголосив, що був обраний президентом України не для того, щоб заарештовувати.

"У нас заарештовує не СБУ, а суд. І це є особливості демократичної держави. Я був обраний президентом України не для того, щоб заарештовувати. Бо для цього є інші органи. Якщо ви вважаєте, що функція президента – заарештовувати, і це виправдовується або пояснюється запитом суспільства, то це не запит на справедливість. Це запит на помсту", – додав Порошенко.

"Звичайно, що ми могли би робити багато речей, але це точно не відповідальність президента. Це відповідальність слідчих органів, прокуратури, НАБУ і інших. Я ніколи не подзвонив, нікому не сказав за всю свою каденцію, я навіть не уявляю собі це "візьми і заарештуй". І пишаюся цим", – резюмував п'ятий президент України.

Порошенко наголосив, що був обраний президентом України не для того, щоб заарештовувати

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня Бойко і Медведчук прибули до Санкт-Петербурга. Там вони провели зустріч із главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

Після цього у Зеленського гнівно відреагували на те, що на факт поїздки не звернули уваги правоохоронні органи.

Пізніше в СБУ підтвердили, що розслідують поїздку Бойка і Медведчука у Москву й візьмуть до уваги також і другий епізод – візит на переговори до Санкт-Петербурга.

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