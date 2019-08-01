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"Запит на помсту": Порошенко пояснив, чому не покарав Медведчука за польоти до Росії

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П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що не заарештував лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка і Віктора Медведчука за газові перемовини із "Газпромом" у Росії, оскільки такими справами займається суд.

"Гарна ідея, фантастична. Тільки президент не заарештовує", – прокоментував Порошенко питання журналіста щодо покарання для Бойка і Медведчука в інтерв'ю "Українській правді".

Він також наголосив, що був обраний президентом України не для того, щоб заарештовувати.

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"У нас заарештовує не СБУ, а суд. І це є особливості демократичної держави. Я був обраний президентом України не для того, щоб заарештовувати. Бо для цього є інші органи. Якщо ви вважаєте, що функція президента – заарештовувати, і це виправдовується або пояснюється запитом суспільства, то це не запит на справедливість. Це запит на помсту", – додав Порошенко.

"Звичайно, що ми могли би робити багато речей, але це точно не відповідальність президента. Це відповідальність слідчих органів, прокуратури, НАБУ і інших. Я ніколи не подзвонив, нікому не сказав за всю свою каденцію, я навіть не уявляю собі це "візьми і заарештуй". І пишаюся цим", – резюмував п'ятий президент України.

Порошенко наголосив, що був обраний президентом України не для того, щоб заарештовувати

Порошенко наголосив, що був обраний президентом України не для того, щоб заарештовувати

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня Бойко і Медведчук прибули до Санкт-Петербурга. Там вони провели зустріч із главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

Після цього у Зеленського гнівно відреагували на те, що на факт поїздки не звернули уваги правоохоронні органи.

Пізніше в СБУ підтвердили, що розслідують поїздку Бойка і Медведчука у Москву й візьмуть до уваги також і другий епізод – візит на переговори до Санкт-Петербурга.

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Особи
Петро Порошенко Віктор Медведчук Юрій Бойко
Місце
Україна
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Єдиний достойний президент країни. І дуже шкода, що правильність його дій оцінять лише нащадки.
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Кальян Виктор
Кальян Виктор
Домбровска Катерина, Якщо нащадки доживуть!!!
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
ОБОЗ, 5 президент уже не звучит и не колышет. Фееричнее будет: Первый Томосный Президент Украины.
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Валевич Борис
Валевич Борис
У нас Петя белый и пушистый а вокруг него одни враги, которые подставляют его
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