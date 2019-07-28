Запаси на зиму: українцям дали пораду, як заощадити на продуктах 20-30%

У серпні в Україні очікуються мінімальні ціни на фрукти та овочі.

Цей місяць – найкращий час для консервації і заготовок на зиму, розповів в ефірі ObozTV глава Національної Ради економічного розвитку Олексій Дорошенко.

Дорошенко порадив, за можливості, закладати деякі овочі на зимове зберігання.

"Природно, якісь овочі дорожчатимуть. Тому, якщо є можливість закласти їх на зимове зберігання – це вам заощадить, може, 20-30%", – зазначив експерт.

"Взимку ми знову побачимо підвищення ціни. Я сподіваюся, що воно не буде таким божевільним, як минулого року та на початку нинішнього року... Але виключати цього не можна", – наголосив він.

За словами економіста, в серпні цибуля чи капуста коштуватимуть в 3-3,5 рази дешевше, ніж вони коштували на піку свого подорожчання в квітні 2019 року.

"Зараз найсприятливіший період запастися на осінь, зиму і весну", – констатував Дорошенко.

Взимку багато овочів знову подорожчають mashed.com

Раніше OBOZREVATEL писав про продукти, які різко подорожчають вже до вересня 2019 року. Серед них – гречка, хліб і алкоголь.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!