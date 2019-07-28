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Запаси на зиму: українцям дали пораду, як заощадити на продуктах 20-30%

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У серпні в Україні очікуються мінімальні ціни на фрукти та овочі.

Цей місяць – найкращий час для консервації і заготовок на зиму, розповів в ефірі ObozTV глава Національної Ради економічного розвитку Олексій Дорошенко.

Дорошенко порадив, за можливості, закладати деякі овочі на зимове зберігання.

"Природно, якісь овочі дорожчатимуть. Тому, якщо є можливість закласти їх на зимове зберігання – це вам заощадить, може, 20-30%", – зазначив експерт.

"Взимку ми знову побачимо підвищення ціни. Я сподіваюся, що воно не буде таким божевільним, як минулого року та на початку нинішнього року... Але виключати цього не можна", – наголосив він.

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За словами економіста, в серпні цибуля чи капуста коштуватимуть в 3-3,5 рази дешевше, ніж вони коштували на піку свого подорожчання в квітні 2019 року.

"Зараз найсприятливіший період запастися на осінь, зиму і весну", – констатував Дорошенко.

Взимку багато овочів знову подорожчають

Взимку багато овочів знову подорожчають

mashed.com

Раніше OBOZREVATEL писав про продукти, які різко подорожчають вже до вересня 2019 року. Серед них – гречка, хліб і алкоголь.

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Теми
Ціни на продукти Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Олексій Дорошенко
Місце
Україна
Теги
цены продукти
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иш ты б.дь!а я думал ,шо карсевыравать надоть у декабре..
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А зачем консервировать если можно купить всё в магазине?Не пойму я вас украинцев
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