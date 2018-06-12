"Запам'ятаємо": в Росії вибухнули погрозами через нові санкції США

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило США в безпорадності, пригрозивши пригадати введення санкцій.

"У Вашингтоні ніяк не вгамуються зі своїми санкціями, знову поширивши їх на ряд російських громадян і організацій. Результат, як і раніше, буде нульовий - змусити Росію змінити самостійний курс на міжнародній арені не вийде. Але американські політики продовжують перебувати в полоні ілюзій, уявивши США світовим жандармом, і з кожною новою безуспішною спробою натиснути на нашу країну лише виставляють напоказ власну безпорадність", - сказано в заяві російського зовнішньополітичного відомства.

У МЗС РФ звинуватили США в недалекоглядності, бо країна нібито вигадує ворога, "де його немає".

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"Це не просто хибна, а дуже небезпечна політика, за яку історія обов'язково запитає з її ініціаторів. Зі свого боку, звичайно, звернули увагу на те, що два останніх розширення Вашингтоном антиросійських санкцій мали місце напередодні наших головних національних свят - Дня Перемоги і дня Росії. Ми це запам'ятаємо", - резюмували в російському МЗС.

Нагадаємо, 6 квітня США внесли до списку санкцій сім російських бізнесменів і 17 високопоставлених чиновників, а також 14 компаній.

У відповідь на це Державна дума РФ проголосувала за поправки до Кримінального кодексу, що встановлюють відповідальність за виконання санкцій іноземних держав на території країни, а також прийняла законопроект про протидію американським санкціям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 червня США розширили список санкцій, додавши до нього трьох громадян, три компанії і дві пов'язані з ними структури за кордоном. На це в Держдумі знайшли пояснення, ніби Штати намагаються вколоти Росію.