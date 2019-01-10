Заощадили мільйони: у Раді розповіли про вигоду від нардепів-прогульників

Україна у 2018 році заощадила понад 16 млн грн бюджетних коштів на депутатах, які прогулювали засідання Верховної Ради.

Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідь апарату парламенту. Зазначається, що в Раді здійснюють нарахування заробітної плати народним депутатам на підставі табелів, поданих комітетами, в яких вони працюють.

"В результаті нарахування заробітної плати тільки за фактично відпрацьовані дні, з січня по грудень 2018 року утворилася економія коштів, передбачених на виплату заробітної плати народним депутатам України в сумі 16,3 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Верховна Рада

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2017 року Верховна Рада вирішила підвищити зарплати народним депутатам України, ухваливши постанову №7172.

Раніше стало відомо, що утримання одного народного депутата України коштує державному бюджету країни 80 тис. грн на місяць.