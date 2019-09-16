Замішані два олігархи: Рашкован пояснив намір підвищити ренту на руду

Заступник виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован назвав появу законопроекту про підвищення рентної плати для залізорудних підприємств результатом конфлікту між двома українськими олігархами.

Про це повідомляють "Комментарии". "Що стосується підвищення рентної плати на руду, тут немає системного підходу. Немає якогось чіткого розрахунку. Є просто бажання... змусити свого конкурента... заплатити зайві $250 млн. Так цей законопроект власне і з'явився", - сказав Рашкован.

Виконавчий директор МВФ від України назвав неприпустимою ситуацію, коли в законопроекті про внесення змін до податкового законодавства немає економічної складової.

"Так в принципі податкові законопроекти хувалювати не можна. Без розрахунків, без обговорення, просто через конфлікт двох олігархів", - підкреслив Рашкован.

Владислав Рашкован comments.ua

Нагадаємо, 30 серпня в Верховну Раду внесли законопроект №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві". Документ передбачає підвищення ставки оподаткування залізорудних гірничо-видобувних підприємств. Автором законопроекту став глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Раніше в ЗМІ союзи металургів пояснили, що, у випадку прийняття законопроекту, буде змінена звична рента на видобуток корисних копалин на податок з обороту для залізорудних ГЗК.

"Український ГМК є традиційним нетто-експортером, і завдяки саме цьому він забезпечує понад 30% валютних надходжень в Україну. Однак істотне зниження конкурентоспроможності через впровадження нового підходу до рентних платежів призведе до того, що українські ГЗК втратять світові ринки збуту, зокрема, ринок Китаю, на який припадає понад 20% українського експорту залізорудної сировини", - підкреслили металурги.

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