"Залежні від Росії": у Європі забили на сполох через нафтопровід Путіна

Росія використовує нафтопровід "Дружба", щоб поставити країни Центрально-Східної Європи в економічну залежність від російської нафти.

Зокрема, в 2007 році росіяни зупинили постачання нафти по трубопроводу "Дружба" через спір із Білоруссю, заявив польський журналіст Матчів Заневич, передає inotv.

Предметом конфлікту стала спроба введення Мінськом транспортного мита на нафту. При цьому зупинка поставок торкнулася не тільки Білорусі, але і Польщі, Німеччини, Чехії, Словаччини. Це змусило Мінськ піти на поступки і продати росіянам більшість акцій у транзитній системі.

При цьому журналіст зазначає, що найбільшу тріщину в "Дружбі" дала хлорна криза. У квітні 2019 Росія поставила нафту, яка містить органічні сполуки хлору, яка в кілька разів перевищує норму.

Нафта надійшла в нафтопереробний завод у місто Мозир, де привела до миттєвої корозії одного з трубопроводів.

Криза призвела до проблем у функціонуванні нафтохімічної промисловості в усьому регіоні.

Польща завдяки наявним резервам, швидкої реакції, а також політиці диверсифікації безболісно пережила період від появи забрудненої сировини до відновлення поставок чистої нафти. Найбільше кризу відчула повністю залежна від російських поставок Білорусь.

"Не можна забувати про те, що нафтопровід виник не для того, щоб будувати "дружбу" між Росією і її західними сусідами. Метою "Дружби" була, перш за все, економічна залежність регіону від СРСР, і таку роль вона відіграє досі. Тому диверсифікація поставок є ключовою для гарантування стабільності робіт польської, і не тільки, нафтохімічної промисловості, а також всієї економіки, яка є її важливою складовою", – підсумував Заневич.

Росія використовує нафтопровід "Дружба", щоб поставити країни Центрально-Східної Європи в економічну залежність від російської нафти

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!