Залежить від корупції: Європарламент вирішив допомогти Україні фінансово

Європейський парламент проголосує за подальшу макрофінансову допомогу Україні, якщо буде спостерігатися прогрес в боротьбі з корупцією.

Про це розповів депутат Європарламенту від Польщі Яцек Саріуш-Вольський в своєму мікроблозі в Twitter, опублікувавши відповідний документ.

"Очікується, що в червні 2018 року Європейський парламент проголосує за пропозицію Комісії про подальшу макрофінансову допомогу Україні. Майбутні виплати залежатимуть від прогресу країни в боротьбі з корупцією", - йдеться в документі.

Також, в заяві нагадали, що в березні 2018 року Єврокомісія запропонувала нову програму макрофінансової допомоги на тлі триваючої економічної уразливості в розмірі 1 млрд євро.

"Комісія та Європейська служба зовнішніх дій стежитимуть за виконанням умов", - сказано в документі.

European Parliament to vote on further macro-financial assistance to Ukraine,

conditional upon fighting corruption.

