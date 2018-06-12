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Залежить від корупції: Європарламент вирішив допомогти Україні фінансово

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Європейський парламент проголосує за подальшу макрофінансову допомогу Україні, якщо буде спостерігатися прогрес в боротьбі з корупцією.

Про це розповів депутат Європарламенту від Польщі Яцек Саріуш-Вольський в своєму мікроблозі в Twitter, опублікувавши відповідний документ.

"Очікується, що в червні 2018 року Європейський парламент проголосує за пропозицію Комісії про подальшу макрофінансову допомогу Україні. Майбутні виплати залежатимуть від прогресу країни в боротьбі з корупцією", - йдеться в документі.

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Також, в заяві нагадали, що в березні 2018 року Єврокомісія запропонувала нову програму макрофінансової допомоги на тлі триваючої економічної уразливості в розмірі 1 млрд євро.

"Комісія та Європейська служба зовнішніх дій стежитимуть за виконанням умов", - сказано в документі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці травня посли Євросоюзу схвалили угоду з Європарламентом про новий пакет макрофінансової допомоги для України.

Читайте всі новини по темі "Макрофінансова допомога Україні" на сайті "Обозреватель".

Теми
Макрофінансова допомога УкраїніБоротьба з корупцією в Україні
Особа
Яцек Саріуш-Вольський
Місце
Україна
Об'єкт
Європейський парламент
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