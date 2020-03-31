У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про скасування рішення парламенту про запуск ринку землі.

Як повідомляється на сайті ВР, йдеться про законопроєкт № 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Ініціатором постанови є позафракційний народний депутат Антон Поляков, якого виключено зі складу фракції "Слуга народу" в грудні 2019 року.

Постанова Полякова Скріншот

Також аналогічну постанову зареєструвала і позафракційний нардеп Оксана Савчук ("Свобода").

Постанова Савчук Скріншот

Відзначимо, що в разі реєстрації проєкту постанови про скасування рішення Верховної Ради про прийняття якого законопроєкту його підписання спікером ВР Дмитром Разумковим стає неможливим до розгляду парламентом зареєстрованої постанови.

Як повідомляв OBOZREVATEL, монобільшість Верховної Ради 31 березня підтримала в цілому запуск ринку землі в Україні. Законопроєкт підтримали на вимогу МВФ і після нагального прохання президента Володимира Зеленського.

В Україні відкриють ринок землі з 1 липня, 2021 року, що дозволить українцям купити до 100 га землі, при цьому купувати землю зможуть тільки фізичні особи.

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