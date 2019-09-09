Фесенко: законопроект 1210 – повернення диктатури податківців по відношенню до бізнесу

Законопроект 1210, який передбачає зміни в існуюче податкове законодавство – приклад того, коли заради швидкості втрачається якість закону, і одночасно з цим також просуваються лобістські інтереси.

Про це директор інституту прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко написав в своєму Фейсбук.

"Якщо цей законопроект буде прийнятий, може повернутися диктат податкової по відношенню до бізнесу. Замість партнерських відносин між державою і бізнесом, знову буде пресування податкової підприємців", – впевнений політолог.

За словами Фесенка, ще однією проблемою даного законопроекту є передбачене ним підвищення рентних платежів. При цьому першим з даною ініціативою виступив бізнесмен Ігор Коломойський.

"Ще одна проблема – підвищення рентних платежів, яке негативно вплине на конкурентоспроможність українських підприємств гірничовидобувної галузі. До речі, цю ідею в інтерв'ю "Цензор" ініціював Коломойський, а зараз її намагаються втілити в життя представники партії "Слуга народу". Історія з цим законопроектом ще одна ілюстрація нинішнього законодавчого процесу, коли заради швидкості розгляду приноситься в жертву якість законопроекту, або просуваються лобістські інтереси", – підкреслив Фесенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні запропонували ввести добровільний податок для представників IT-індустрії. Гроші з нього повинні йти на підтримку їх початківців-колег.

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