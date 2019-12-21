Закон щодо ринку землі: ЗМІ "злили" текст домовленостей Ради

Верховна Рада 20 грудня склала меморандум про взаєморозуміння між депутатськими фракціями й групами з підготовки до розгляду проєкту закону про ринок землі.

Основний висновок із документа – фракції домовилися розглядати проєкт на аграрному комітеті без "турборежиму", повідомляє "Страна" з посиланням на текст меморандуму.

Зокрема, нардепи розраховують винести закон на голосування на сесійний тиждень, який відбудеться в середині січня.

Водночас у Раді визнають, що в комітеті можуть не встигнути розглянути всі правки до цього часу.

У документі вказано наступний порядок розгляду законопроєкту про ринок землі:

Для підготовки порівняльної таблиці до проєкту закону створюється робоча група, яка очолюється членом Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.

Робоча група перевіряє внесення всіх пропозицій і поправок, які надійшли до проєкту закону, в порівняльну таблицю.

21 грудня підготовлена секретаріатом комітету порівняльна таблиця направляється на адресу електронної пошти членів робочої групи.

23 грудня члени робочої групи збираються для обговорення можливих зауважень та пропозицій до порівняльної таблиці.

25 грудня секретаріат комітету направляє доопрацьовану за результатами засідання робочої групи порівняльну таблицю на адресу електронної пошти членів робочої групи.

26 грудня робоча група збирається для остаточного узгодження порівняльної таблиці та її подальшого підписання. Після цього таблиця передасться секретаріатом на розгляд комітету.

Фракції домовилися розглядати проєкт на аграрному комітеті без "турборежиму"

Крім того, депутатські фракції можуть делегувати на комітет своїх представників для інформування про зміст пропозицій і правок, внесених членами відповідних депутатських груп.

Засідання комітету, на якому розглядатимуся пропозиції і правки до проєкту закону, триватимуть 26, 27 і 28 грудня 2019 року. Також 2, 3, 6, 8, 9 і 10 січня 2020 року, а в разі необхідності – в інші дні відповідно до календарного плану роботи сесії Верховної Ради.

Фракції домовилися розглядати проєкт на аграрному комітеті без "турборежиму" "Страна"

Фракції домовилися розглядати проєкт на аграрному комітеті без "турборежиму" "Страна"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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