Гройсман вказав на небезпеку закону про ринок землі

Якщо закон про ринок землі в поточній редакції буде реалізований, 5-10 компаній сконцентрують у своїх руках мільйони гектарів землі в Україні.

"Вони будуть просто засівати нашу землю, збирати зерно і потім його через елеватори перевалювати і відправляти на свої виробництва в своїх країнах", – заявив під час Facebook-ефіру на OBOZREVATEL експрем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Я вважаю, що в Україні повинен бути фермерський клас. Для того щоб були фермери, їм треба дати право купувати землю. І не просто право, а дати гроші", – сказав він.

Закон про ринок землі небезпечний – Гройсман

За словами експрем'єра, для цього доцільно було б застосувати таку формулу. "До 500 гектарів в руки тільки фізичній особі українцю. Під це буде створений великий міжнародний український фонд, де наші партнери сконцентрують ресурси. Для того щоб український фермер взяв на 25 років коштів у кредит і купив цю землю".

При цьому банки позбавляються права на володіння землею. "Вони можуть тільки брати її в заставу. Але якби навіть кредит не повертався, вони цю землю повинні продати тільки українцю-фермеру", – пояснив Гройсман.

Як писав OBOZREVATEL, 30 квітня закон про ринок землі набув чинності. Документ передбачає формування законодавчого поля для впровадження ринкового обороту земель сільськогосподарського призначення.

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