"Позичають у пенсіонерів": блогер розповів про затримки зарплат в "ДНР"

Незважаючи на обіцянки окупаційних "влади ДНР" погасити заборгованість по зарплаті, людям досі не погасили борги ще за листопад.

Про це пише в своєму блозі на OBOZREVATEL донецький блогер Макс Баринов. За його словами, люди скаржаться, що "жити нема на що, їм доводиться позичати, аби протягнути до кінця місяця". При цьому, зарплати на виробництвах в "ДНР" абсолютно непорівняні з українськими і, тим більше, російськими.

"В кінці минулого року говорили, що всі борги по зарплатах виплачено і затримок більше не буде. Але насправді виплатили 70% за листопад, інше віддати навіть не обіцяють. Люди скаржаться, що "жити нема на що, доводиться позичати у працюючих пенсіонері, аби протягнути до кінця місяця". При цьому їхні зарплати непорівняні з українськими і, тим більше, російськими. Наприклад, зварювальники в "ДНР" отримують близько 12 тисяч рублів (4 тис 700 грн. – ред), а в Маріуполі – вдвічі більше . Про підвищення зарплат не йде навіть і мови", – підкреслив блогер.

Підприємства в "ДНР" etcetera.media

За його словами, молодь і фахівці середнього віку планують дочекатися весни і виїхати на заробітки. Кажуть, перспектив в "ДНР" немає вже ніяких.

"Алчевський меткомбінат, наприклад, за минулий тиждень виробив 5 тисяч тонн металу на добу. Майже всі металургійні та хімічні підприємства під керівництвом "ВнешТоргСервису" працюють на 20% потужності. Але "влада" і далі дає обіцянки, які не в силах виконати", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами одного з донецьких блогерів, ватажок "ДНР" Денис Пушилін не підвищуватиме зарплати до рівня російського міста Ростов-на-Дону, як було обіцяно населенню в минулому році.

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