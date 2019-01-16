"Захмарні" зарплати у "Нафтогазі": Кабмін здійснив радикальний крок

Кабінет міністрів України звернеться до наглядової ради "Нафтогазу України", щоб компанія уклала контракти з головою правління й іншою частиною менеджменту на нових умовах.

Як повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду в середу, 16 січня, звернення планується направити до кінця дня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми звернемося сьогодні до незалежної наглядової ради НАК "Нафтогаз України" для того, щоб вони запропонували уряду розглянути новий контракт із менеджментом на нових умовах, які передбачатимуть нормальні ринкові заробітні плати і нагороди за конкретні успіхи в роботі компанії", – сказав він.

Прем'єр підкреслив, що умови зарплат чинного протягом п'яти років контракту з правлінням "Нафтогазу" є неприйнятними і потребують перегляду відповідно до ринкового рівня.

"В уряду України з'явилася юридична можливість переглянути умови контракту з правлінням, підписавши новий контракт, у якому буде передбачена ринкова заробітна плата, а не захмарна, а нагороди – повністю залежні від успіхів. Якщо виконаний план зі збільшення видобутку українського газу, тоді й зарплата, і бонуси можуть бути трохи вищими", – сказав Гройсман.

Прем'єр також нагадав, що контракт із главою НАК Андрієм Коболєвим закінчується 22 березня 2019 року.

Андрій Коболєв і Володимир Гройсман "112 Україна"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 травня наглядова рада НАК "Нафтогаз України" прийняла рішення про виплату співробітникам компанії 46,3 млн доларів премій у зв'язку з перемогою у Стокгольмському арбітражному суді в суперечці з російським газовим монополістом "Газпромом" за транзитним контрактом.

Зазначалося, що першу частину премії у розмірі 541 млн гривень менеджери отримають найближчим часом. Це 1% від обсягу виграшу, вже визнаного у фінансовій звітності "Нафтогазу" за 2017 рік. Решту виплачуватимуть три роки за умови, якщо російська компанія виконає вимогу суду.

Гройсман закликав переглянути рішення про суму премій, назвавши це "перегином", проте пізніше в наглядовій раді "Нафтогазу" заявили, що не мають наміру переглядати це рішення.

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