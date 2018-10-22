Нові тарифи на газ: Порошенко виставив Кабміну жорстку вимогу

Президент Петро Порошенко поставив завдання Кабінету міністрів розширити програму субсидій у зв'язку із підвищенням тарифів на газ (щоб подивитися відео по темі, доскрольте до кінця сторінки).

Як повідомляє прес-служба глави держави, таку заяву він озвучив на зустрічі з нагоди 22-ї річниці створення Рахункової палати України.

"Як президент я поставив уряду дуже жорстку вимогу — ми повинні захистити людей, розширити програму субсидій, збільшити кошти на виконання цієї програми, щоб від зростання тарифів не постраждали найменш захищені верстви населення і взагалі ті, для кого це підвищення є критичним", — зазначив Порошенко.

Петро Порошенко president.gov.ua

Президент нагадав, що у 2017 році завдяки впровадженню субсидій вдалося компенсувати витрати для найменш захищених верств населення і "зняти страх" щодо цього рішення.

"Ми наголошуємо, що жодна людина, жодна бідна людина, жодна незахищена сім'я не відчула підвищення тарифів на своєму власному бюджеті", — заявив Порошенко.

Пізніше український президент також закликав українців не вірити популістам, які обіцяють зниження ціни на природний газ, оскільки зробити це буде можливо лише повернувшись у "російську газову кабалу".

Дивіться відео по темі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, газ в Україні з 1 листопада подорожчає з 6,9 до 8,5 грн за кубометр. За таким тарифом блакитне паливо купуватимуть населення і підприємства-постачальники комунальних послуг. Таке рішення було прийняте на засіданні Кабінету міністрів 19 жовтня.

Зі свого боку прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пояснив, що таке рішення необхідно було прийняти через загрозу дефолту в країні.