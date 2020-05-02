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4 травня • оновлено в 11:44
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Тарас Семенюк
Тарас Семенюк
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Зачем Щуцкий убивает Николаевский глиноземный завод

20.7т
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Почему таможенник Щуцкий уничтожает крупнейшее предприятие Николаева, а президент игнорирует крики о помощи.

В Николаевской области впору объявлять чрезвычайное положение. И совсем не из-за вируса. На грани остановки оказался крупнейший налогоплательщик и работодатель области – Николаевский глиноземный завод. И причина не в общем кризисе, который переживает украинская экономика. Наоборот, НГЗ долгое время оставался примером стабильности и социальной ответственности.

Однако предприятию объявлена самая настоящая война. Фронтменом выступает начальник Черноморской таможни Александр Щуцкий. А кто реальные, остающиеся в тени бенефициары, еще предстоит выяснить.

Именно Щуцкий своим решением блокировал доступ сырья на предприятие. В порту простаивают 10 кораблей с бокситом. На предприятии уже остановлены 50% мощностей. Без работы могут остаться 6000 человек – если считать сотрудников подрядных организаций. Все они кормят свои семьи. Нужно ли объяснять, что другую работу в условиях пандемии найти просто невозможно?

Николаевский глиноземный завод

Николаевский глиноземный завод

Господин Щуцкий утверждает, что НГЗ должен оплачивать таможенные пошлины и оформлять ввоз бокиста как импорт. Но это противоречит и закону, и здравому смыслу. Режим таможенной переработки соответствует ТК Украины. А НГЗ ничего на территорию Украины не ввозит.

И ввозимое сырье, и получаемый из него глинозем НГЗ не принадлежат. Завод просто предоставляет услуги по переработке. В условиях кризиса именно это позволяет сохранять стабильность, потому что все риски берет на себя заказчик, он же и оплачивает все операции.

Опять же, все это уже подтверждено судом, а деятельность Щуцкого – это произвол. Который вызывает возмущение не только руководства предприятия, но даже представителей властей.

Например, городской голова Николаева Александр Сенкевич записал видеообращение к президенту Зеленскому: "Я не могу стоять в стороне от этой проблемы. Я хочу высказать поддержку НГЗ. Завод помогает нам в ремонте городской больницы №5, помог нам в закупке оборудования для нашей больницы №3… Сегодня, когда в нашей стране есть проблема с рабочими местами, когда у людей нет работы, когда мы не знаем, как наполнять местные бюджеты, подобные ситуации никак не улучшают это состояние в стране, а особенно в Николаеве и Николаевской области".

Еще более жестко высказываются представители профсоюзной организации: "Действия Щуцкого – это настоящая диверсия. Никогда, ни в какой кризис, наш завод не прекращал производство. А тут плевать на решение суда, плевать на 6000 человек. Надо, наверное, подумать, что, оставшись без работы, эти люди выйдут на улицу. И явно не для того, чтобы выразить благодарность господину президенту".

Рабочие завода прямо в Первомай запустили флешмоб в социальных сетях. На их аватарках появляется красный, кричащий плакат: "Дайте работать НГЗ".

Понятно, что, если ситуация не нормализуется, протест не ограничится интернетом.

Бездействие Зеленского, кстати, удивляет и возмущает не меньше, чем беспредел со стороны Щуцкого. Наивно думать, что президент ничего не знает. Ему просто не могли не доложить о настолько острой ситуации, даже если где-то в Офисе прямые обращения руководства завода и положили под сукно. Как и запросы международных СМИ.

А если они на самом деле получены, то неужели Щуцкий настолько могущественная фигура, что с ним ничего не может поделать президент? А может, не сам Щуцкий, а те, кто за ним стоит, кто своими руками убивает НГЗ? Их имена пока неизвестны, но это вопрос времени. Как и то, что НГЗ одержит в судах окончательную победу, и огромный ущерб, понесенный предприятием, будет компенсирован из государственного бюджета. То есть за беспредел Щуцкого рассчитается украинский налогоплательщик. Вопрос - есть ли в нашей стране реальная власть?

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Тарас Семенюк Тарас Семенюк
Місце
Україна Миколаїв
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Заказная статейка продажного журналюшки. Все вранье от начала и до конца. Кстати, на заводе не могут стоять 10 судов одновременно, так как там нет такого количества причалов.
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Ну,миколаївці,будете терпіти?
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Второй Вилли
Второй Вилли
Согласно закону, отходы переработки давальческого сырья подлежат вывозу или таможенному оформлению как импорт. Ни вывозить шлам, ни растамаживать его дерипаска не желает. Вся Украина этот закон выполняет. Так в чем не прав Шуцкий?)
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