Забрали все: Україна стягнула з "Газпрому" понад 100 мільйонів

Україна стягнула до державного бюджету всі кошти російського газового монополіста "Газпрому", які перебували на території країни, а саме - понад 100 мільйонів гривень.

Про це журналістам розповів міністр юстиції України Павло Петренко, передає "Укрінформ". За його словами, "Міністерство юстиції стягне з Газпрому ще так само 6 млрд доларів за рішенням українського суду по штрафу на користь бюджету за ініціативою Антимонопольного комітету".

"Ми вже стягнули частину коштів - все, що було у Газпрому на території України, було описано, арештовано і стягнуто до державного бюджету. Це понад 100 млн грн, які вже потрапили в український бюджет", - повідомив Петренко.

Міністерство юстиції також починає звертатися до інших країн, щоб і там заарештувати кошти російського "Газпрому" і конфіскувати в держбюджет України. Петренко зазначив, що "мова йде про 8,5 мільярда гривень".

"Є відповідне доручення прем'єр-міністра Гройсмана, і у нас зараз є хороші перспективи і хороші напрацювання щодо виконання цих рішень не тільки в Україні, але і в інших країнах, з якими Україна має відповідні договори", - розповів міністр юстиції.

Що стосується рішення Стокгольмського арбітражу, який 28 лютого зобов'язав Газпром доплатити Нафтогазу 4,63 млрд доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту, Петренко зазначив, що зараз "Нафтогаз України" проводить відповідні заходи щодо запуску процесу стягнення цих коштів.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" за більшістю важливих питань в суперечці з ПАТ "Газпром".

Як писав "Обозреватель", недавно "Газпром" програв Україні справу про багатомільярдний штраф.