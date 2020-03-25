За вивезення масок і дезінфекторів в Україні введуть кримінальну відповідальність

За незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення буде передбачена кримінальна відповідальність.

Відповідний законопроєкт був затверджений на засіданні уряду. "За переміщення поза митним контролем через державний кордон товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, пропонуємо ввести не тільки істотні штрафи", – повідомили у Кабміні.

За вивезення у значному розмірі – максимальна санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. За такі самі дії, вчинені повторно, групою осіб чи у великому розмірі – від трьох до шести років позбавлення волі.

"Це необхідний крок для забезпечення товарами протиепідемічного призначення внутрішнього ринку. Сподіваємося, Верховна Рада в найближчі терміни підтримає нашу ініціативу", – зауважив прем'єр Денис Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 березня, Митна служба спільно з поліцією і прикордонниками припинила спроби контрабанди 130 000 медичних масок з України за кордон, яка збільшилася через спалах коронавірусу.

Спалах захворювання у світі та оголошений Кабміном України карантин стали причиною панічних настроїв серед українців, що призвело до різкого подорожчання медичних масок в Україні.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!