"За цим майбутнє": в Україні запропонували нововведення для медреформи

Результатом медичної реформи в Україні вже стало істотне зростання заробітної плати лікарів – 11-18 тис. грн. замість 5-6 тис. Але незважаючи на те, що медреформа передбачає залежність зарплати медпрацівників від кількості пацієнтів, у деяких лікарнях нехтують цим принципом.

Про це ObozTV розповів глава громадської організації "Батьки за вакцинацію" Тимофій Бадіков. За його словами, багато головних лікарів розподіляють отримане лікарнею фінансування, керуючись не кількістю пацієнтів у лікаря, а порівну.

"Тому наша організація і наші партнери за те, щоб з'явилося, по суті, приватне підприємництво серед лікарів, і щоб мій сімейний лікар був ФОПом (фізична особа підприємець – ред.). Я впевнений, що він буде значно відповідальнішим", – вважає активіст.

Він навів приклад Черкаської області, де один із терапевтів зареєструвався як приватний підприємець. За словами Бадікова, з цим лікарем вже підписали близько 700 декларацій. Активіст наголосив, що такий лікар буде отримувати більше грошей, а отже у нього буде більше мотивації та відповідальності.

"За цим майбутнє. Наприклад, у Хорватії 80% лікарів "первинки" це якраз самоорганізовані люди, яких складно включити в якісь політичні ігри тощо. Вони дійсно зацікавлені в тому, щоб їхні пацієнти були здорові", – резюмував активіст.

Нагадаємо, що новий етап медичної реформи, який передбачає зміни в первинній допомозі, стартував із 1 липня. На черзі реформування сектора екстреної медичної допомоги.

Раніше OBOZREVATEL зібрав відповіді на найпоширеніші питання про укладення декларації з "сімейним лікарем".

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