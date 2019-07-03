"За що платити?" Росія відзначилася черговою витівкою після повернення до ПАРЄ

У Росії заявили, що виплата боргу перед Радою Європи за 2017-2018 роки залишається під питанням.

Про це заявив журналістам голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, передає ТАСС. "Наскільки я розумію механіку дій Мінфіну, ми платимо за цей рік, коли ми повернулися, і не платимо, що було б абсолютно в цьому випадку природно, за роки нашої відсутності у Раді Європи, оскільки за що платити?... У нас борг за 2017-2018 (роки. — Ред.)", — сказав Слуцький.

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"Що стосується боргу, на мій особистий погляд, його виплата під великим знаком питання, оскільки ми дуже урізаним чином, м'яко кажучи, були присутні у цей час в інститутах Ради Європи", — додав він.

Раніше у Росії заявили, що країна не має заборгованості перед Радою Європи, поки не підписано документ-протокол про суму і графіку платежів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму і запросила Росію повернутися до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу. Рішення було ухвалене у ніч на 25 червня.

Під час засідання ПАРЄ українська делегація на знак протесту проти поблажок для Росії залишила залу засідань.

26 червня регламентний комітет ПАРЄ засумнівався у законності повноважень Росії і надіслав звернення до Венеціанської комісії для визначення, чи є у складі російської делегації депутати з анексованого Криму.

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