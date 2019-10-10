За що купив квартири? Докола Кучера і свіжих губернаторських призначень Кабміну назрів скандал

Довкола свіжих рекомендацій Кабінету міністрів про призначення глав обласних державних адміністрацій в Одеській, Тернопільській та Харківській областях уже встиг визріти скандал. OBOZREVATEL проаналізував декларації глави Одеської ОДА Максима Куцого, голови Тернопільської ОДА – Ігоря Сопеля і глави Харківської ОДА – Олексія Кучера.

Як виявилося, не всі зі вказаних чиновників можуть похвалитися "чистою" декларацією. Але почнемо по порядку.

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Кілька квартир і біткоїни

Адвокат і депутат парламенту 9-го скликання від "Слуги народу" Олексій Кучер постановою Кабміну від 9 жовтня призначений головою Харківської ОДА.

Богдан і Кучер facebook.com/anticor.kharkiv

Кучеру 34 роки. Він закінчив Педагогічний університет імені Г. Сковороди за спеціальністю "Фізичне виховання", а потім Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство".

Працював у суді і прокуратурі, потім був адвокатом у кримінальних справах. На позачергових виборах до Верховної Ради він ішов кандидатом від партії "Слуга народу" по виборчому округу №179.

Олексій Кучер kh.vgorode.ua

За деякими даними, Кучера пов'язують з колишнім прикордонником і "тіньовим куратором" виборчого штабу "Слуги народу" Вадимом Слюсаревим, який сам розглядався на роль губернатора області, але після галасу в ЗМІ президент України Володимир Зеленський заявив, що не має наміру його призначати.

Олексій Кучер

У своїй декларації Кучер не вказав жодних доходів за 2018 рік, але розповів про накопичення. У нього є 77 біткоїнів вартістю майже 659 тис. доларів в і 87 тисяч доларів готівкою. Дружина депутата тримає готівкою 205 тисяч доларів.

При цьому, не маючи офіційного доходу коли він працював юристом, Кучер у 2018 році купив дві квартири у Харкові – 61,9 кв. м. і 68,6 кв. м. Відзначимо, що в той час він не вказував розмір своєї заробітної плати. Звідки у чиновника гроші на дорогу нерухомість – залишається під питанням.

Дружина нардепа володіє житловим будинком площею 62 кв.м, недобудованим будинком і двома земельними ділянками (103 і 1000 кв. м) в Люботині Харківської області.

Автомобілі та цінне майно

Також у нардепа є три автомобілі – Lexus NX 200T 2017 випуску, Volkswagen Рassat 2011 випуску і вантажний ГАЗ-САЗ 3507 1987 років випуску, а у його дружини – два авто (Audi Q5 2011 випуску і Mitsubishi Outlander 2013 року випуску). З іншого цінного майна у Кучера і його дружини вказано по парі годинників Rolex.

Кучер володіє 11 акціями ПрАТ "Миколаївцемент" та 10% юридичної компанії "Дартлі Груп".

Крім того на резонансне призначення вже відреагував журналіст Євген Плинський. Він знайшов зв'язок між Кучером і сином ексгенпрокурора Віктора Пшонки – Артемом.

"Читаючи прізвище Кучер, ми повинні розуміти, хто буде справжнім господарем Харківської області насправді. А це один зі спонсорів "Слуги народу" і прямий куратор всієї роботи Кучера Вадим Слюсарев. Про Слюсарева було багато розслідувань в контексті його тіньового курування штабу "Слуги народу" у Харківській області. Але цікаво дещо інше", – написав він на своїй сторінці в Facebook.

За даними журналіста, Слюсарев не тільки був експомічником Пшонки-молодшого, а й пробував влаштуватися на держслужбу в РФ у 2016 році.

"Для цього у 2016 році він відвідував Крим і передавав в РФ оригінали своїх документів на перевірку окупанта. Але, мабуть, не склалося, і він залишився в Україні курирувати Харківську область. А може, все якраз і склалося, враховуючи його близькі стосунки не тільки з Пшонкою, а й консулом РФ у Харкові Богдановим. Так що в чиїх інтересах Харківською областю може керувати його протеже Олексій Кучер – гарне питання", – написав Плинський.

Будинок в елітному селі і дорогий годинник

Новопризначеному голові Одеської ОДА Максиму Куцому 36 років. Він одружений і має сина. У декларації, поданій у НАЗК, він вказав, що йому належить земельна ділянка площею 1200 кв. м. в "елітному" селі Старі Петрівці в Київській області. Права на неї він отримав ще у грудні 2012 року.

Максим Куций bessarabiainform.com

Також йому навпіл з дружиною належить квартира в Києві площею 61,8 кв. м., придбана у 2004 році.

Серед цінностей Куций зазначив два дорогих наручних годинники – Parmigiani Fleurier Kalpa, придбані у 2008 році (ціна в інтернеті близько $5000) і Rolex Milgauss (очевидно, подаровані 31 грудня 2008 року вказана ціна 180 тис. грн). Також годинник Rolex Lady Datejust (за 210 тис. грн) є у його дружини – вона їх отримала на Новий рік у 2017 році.

У родині нового губернатора два автомобілі – Audi A4 Sline (2011 р.в.), який був куплений у 2017 році за 470 тис грн, і Volkswagen Passat RLine (2017 р.в.), який придбали у 2018 році за 558 тис. грн. Обидва записані на Максима Куцого.

Куций володіє 50% загального капіталу ТОВ "Сервіс і Менеджмент" (профіль – будівельно-монтажні роботи), 100% капіталу ТОВ "Медійний Партнер", 90% у ТОВ "Цифрове Партнерство". Він же є кінцевим бенефіціаром цих фірм.

Доходи і подарунки

У 2018 році Куций отримав 38398 грн зарплати за основним місцем роботи, 1 млн 984 тис. від зайняття підприємницькою діяльністю. Ще близько 1,7 млн грн він отримав у вигляді дивідендів та відсотків.

Його дружина заробила 171 тис. грн, отримала 475 тис від продажу рухомого майна. Також вона зробила подарунок у нематеріальній формі на 180 тис. грн (очевидно, ті самі години) своєму чоловікові.

Заощадження

Куций відзвітував, що має готівкою 180 тис. доларів, вклад у банку на 2300 євро і 246 тис. грн. Також у нього є криптовалюта: 290 біткоїнів (2,48 млн доларів) і 11071 ефірів (2,13 млн доларів).

Замішаний в аграрному бізнесі

Новому керівнику Тернопільської області Ігорю Сопелю 45 років. Живе в місті Хоростків. У нього є дружина, дочка і син. Дружина – депутат Хоросковської міськради, працює в регіональному підрозділі ТОВ "Агробізнес", яким раніше керував її чоловік.

Сопель із 2017 року очолює федерацію футболу міста Хоросков.

У декларації Сопель вказав, що його сім'я володіє магазином площею 50 кв. м., кіоском (30 кв.м.) квартирою площею 68,2 кв. м., частиною гуртожитку (171,9 кв.м.) та будинком (площа 12 кв. м).

На ньому записана TOYOTA CAMRY 2014 р. в.

За основним місцем роботи ("Агробізнес") Сопель отримав 44676 грн зарплати. А підприємницька діяльність принесла йому майже в 20 разів більше – 965 тис. Його дружина в 2018 році заробила 35964 грн.

Всі свої заощадження тернопільський губернатор зберігає в готівці – 350 тис грн, 7000 і 6500 євро.

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