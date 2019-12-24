За особистою вказівкою? Стало відомо про кричущі схеми контрабанди на українській митниці

Керівництво Буковинської митниці звинуватили у кришуванні контрабанди. За даними проінформованого джерела, 14 грудня через пункт пропуску Порубне Буковинської митниці було пропущено брендові одяг, взуття та парфуми.

До OBOZREVATEL звернулися небайдужі люди, які розкрили резонансну інформацію про те, які схеми буцімто діють на реформованій митниці. Зокрема, через пункт Порубне безпроблемно мав проїхати контрабандний товар буцімто за особистою вказівкою в.о. начальника Чернівецької митниці Ігоря Добровольського.

"Однак у роботу митників втрутилися правоохоронці. Вантажівка з київськими номерами була вщент завантажена сумками із речами, у кожній з який знаходився товар з бірками, чеками та накладними на суми не менше 3-5 тисяч євро. Серед виявленого й досить такі цінні речі, до прикладу шуба, вартість якої в Україні сягає понад 30 тисяч євро. І це все "їхало відкрито", а значить хтось гарантував безперешкодне оформлення вантажу", – заявило джерело.

За словами нашого співрозмовника, Добровольський особисто давав протизаконні вказівки підлеглим. Як він стверджує, таке відбувається не вперше.

"І тут все надзвичайно прозоро – після оновлення та очищення "одіозних" митників очолили лави чесних родичі та близькі якщо не Добровольського, то того бізнесу, який при екс-главі ДМС області Миколі Салагорові працювати не міг (в законному полі не цікаво), а тепер активно надолужує згаяне роками. Так от, вантажівку в Україну пропустив такий собі Олійник, старший зміни на Порубному й за сумісництвом майже родич родини Ліщуків, яка тісно пов‘язана із Добровольським. Нагадаємо лише, що Ліщуки – власники численних фірм, інтереси яких лобіював свого часу через Добровольського екс-губернатор Буковини Олександр Фищук і щодо яких складено близько двох десятків протоколів про порушення митних правил із сумою штрафних санкцій, що обчислюється мільйонами", – розповіло джерело.

За його даними Добровольський діє в інтересах радника голови митниці Максима Нефьодова Андрія Андрейківа. Він у 2008-2009 роках очолював Чернівецьку митницю. Як стверджує джерело, Андрейківа "привів" на посаду Салагор. Буцімто Андрейків працював при ньому начальником митного поста "Чернівці" тоді ще Вадул-Сіретської митниці.

"Однак працював недовго, бо до Салагора дійшли слухи про те, що Андрейків у прямому сенсі цього слова "кошмарить" місцевий бізнес. Аби не залишитися поза митницею, Андрейків з допомогою, як ми уже говорили ексвіце-прем’єр-міністра часів президентства Віктора Януковича Валерія Хорошковського, ліквідовує Вадул-Сіретську митницю, створює Чернівецьку та очолює її... Так от, Андрій Іванович напряму контролює і лобіює інтереси Добровольського, з яким познайомився ще у далекі 2000-ні й працював разом за спиною Салагора. То ж тепер Добровольський – зручний інструмент для втілення у життя плану помсти Андрейківа Салагору, адже амбіції Андрія Івановича не дозволяють йому тепер спускатися до рівня начальника митниці. Керувати начальниками митниць – саме те що треба", – проінформував нас співбесідник.

З огляду на вищезазначену інформацію OBOZREVATEL звертається до керівництва Державної митної служби України з проханням перевірити ці дані. Зі свого боку ми триматимемо ситуацію на контролі та інформуватимемо своїх читачів про подальший розвиток справи.

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