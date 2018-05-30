За місяць: в Кабміні назвали умову вирішення проблеми з авто на єврономерах

Кабінет міністрів України готовий вирішити проблему автомобілів на європейській реєстрації за один місяць, якщо повноваження з цього питання будуть передані Верховною Радою уряду.

"Зараз весь парламент думає, як вирішити цю проблему, адже єврономера використовують, в тому числі, люди безвідповідальні, і не всі, але в тому числі порушують правила дорожнього руху", - повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду в середу, 30 травня.

При цьому він зазначив, що Кабмін не може врегулювати це питання своїм рішенням, і його повинна вирішити Рада.

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"Якщо парламент делегує це право уряду, то я обіцяю, що за один місяць ми його врегулюємо справедливим цивілізованим методом", - резюмував Гройсман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні посилили правила ввезення автомобілів з литовською реєстрацією - тепер на митниці потрібно буде надати дозвіл на працевлаштування в Литві і трудовий договір.