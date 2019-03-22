Заарештовувати кораблі: Україна виставить ЄС жорстку вимогу щодо Росії

Україна домагатиметься від Євросоюзу посилення санкцій проти Росії у зв'язку із ситуацією в Азовському морі і Керченській протоці. Зокрема пропонується заарештовувати кораблі, що заходять у порти анексованого Криму.

Про це розповів у ефірі ObozTV постійний представник України у Раді Європи Дмитро Кулеба. Дипломат нагадав, що ЄС буде переглядати пакет антиросійських санкцій у червні.

За словами Кулеби, Євросоюз відреагував на загострення ситуації з безпекою у Керченській протоці, на напад російських кораблів на українські, застосувавши персональні санкції проти конкретних осіб. Але українська сторона вважає, що це недостатній рівень реакції.

Представник МЗС України зазначив, що санкції проти Росії повинні досягти двох цілей: "Ціль номер один — демотивувати Росію від ескалації ситуації, показати, що кожна спроба ескалації означатиме ціну, яку повинна заплатити Росія не тільки заборонами на в'їзд конкретних людей, а й для своєї економіки на секторальному рівні. Друга — треба мотивувати Росію звільнити полонених українських моряків".

"Тих санкцій, які вже були схвалені, явно для цього недостатньо", — наголосив він.

Зокрема, за його словами, розглядаються варіанти санкцій проти компаній-власників суден, що не дотримуються українського законодавства, проходячи Керченську протоку.

"Вся ця витівка з Азовським морем і Керченською протокою має на меті видавити Україну з Азовського моря і перетворити Азов на внутрішнє озеро Росії. Треба підходити креативно і розглядати різні варіанти фінансового та економічного впливу, щоб відбити у Росії бажання продовжувати цю операцію. Тут залежить від російських компаній, які володіють цими суднами. Є ініціатива про те, щоб кораблі, які незаконно заходять у кримські порти, теж повинні потрапляти під санкції і в разі затримання бути реквізовані", — розповів український дипломат.

"Можна підійти до питання ширше і ввести новий рівень санкцій у фінансовій сфері, ввести чергові обмеження на можливість Росії позичати гроші на зовнішніх ринках. Інструментарій перебуває у фінансово-економічному блоці", — додав він.

При цьому Кулеба констатував, що дискусії щодо посилення санкцій проти Росії в Європейському союзі "відбуваються все важче", і результат цих зусиль складно передбачити.

"Санкції затверджуються двічі на рік, у червні і січні, тому треба дочекатися червня. У нас є кілька місяців переговорного процесу, в рамках якого Україна працюватиме над тим, щоб санкції були якомога сильніші. А певні сили в Європейському Союзі працюватимуть над тим, щоб санкції були якомога більш символічними", — пояснив дипломат.

ua.news

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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