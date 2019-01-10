За комуналку доведеться платити двічі: в Україні аферисти використовують нові схеми

В Україні аферисти розсилають по квартирах псевдорахунки за комуналку, ходять по домівках, пропонуючи за окрему плату "опломбувати" лічильники, і виставляють неіснуючу заборгованість.

OBOZREVATEL розібрався, як працюють шахраї і коли не варто платити за рахунками.

Опломбуємо лічильник. Шахраї представляються співробітниками місцевих комунальних підприємств і за окрему плату надають "послугу". Наприклад, за 200-300 грн пломбують лічильники. Довірливі українці платять за пломбу, а після виявляється, що у водоканалі про майстрів із пломбами нічого не знають.

Жертвами такої схеми, в тому числі, стали клієнти "Київводоканалу". "Пропонують за грошову компенсацію опломбувати лічильник і передати його на комерційний облік, вимагаючи від споживачів надати пакет документів для нібито оформлення договору", – заявляють у компанії. З якою метою збирають документи і як їх будуть використовувати – невідомо. У результаті українці не тільки "платять" за непотрібну пломбу, а й передають свої персональні дані шахраям. Про те, як із їхньою допомогою можна отримати кредит, читайте тут.

"Пропонують за грошову компенсацію опломбувати лічильник і передати його на комерційний облік, вимагаючи від споживачів надати пакет документів", – заявляють у компанії.

Ще простіший спосіб "наживи" – відволікти жертву і вкрасти що-небудь із квартири. Якщо вчасно не схаменутися, знайти злодія буде вкрай складно. Кращий варіант: не впускати підозрілих людей у житло, навіть якщо вони обіцяють безкоштовно або за гроші встановити пломбу на лічильник.

Підозріла платіжка. Більш витончена схема – роздрукувати сотні фейкових платіжок і розіслати їх по різних квартирах. Навіть якщо з тисячі потенційних жертв гроші перерахує кожен десятий, у сумі шахраям дістануться десятки тисяч гривень. Про таку схему декілька місяців тому заявили в Сумах. Там в місцеве обленерго почали надходити дзвінки від клієнтів, яким прийшли "дивні платіжки".

Фейкова платіжка

Суми, які нібито потрібно було заплатити за електроенергію, невеликі. Найчастіше така схема розрахована на довірливих пенсіонерів, котрі не оплачують комунальну послугу онлайн, а разом із платіжками йдуть у відділення пошти чи банк. Там проводять платіж за вказаним у платіжці рахунком, однак виявляється, що гроші пішли не комунальникам, а аферистам. У результаті заплатити за комуналку доведеться двічі.

Доплата за "повітря". Декілька днів тому Національна комісія у сферах енергетики і комунальних послуг заявила про можливе покарання 20 облгазів за платіжки, у яких була вказана незаконна доплата. Платити потрібно було нібито за "приведення обсягу газу до еталонних умов вимірювання".

"Донарахування ведуть до подвійної оплати тих же обсягів газу, створюють віртуальні борги, які в майбутньому будуть перешкоджати переходу споживачів до інших постачальників газу", – прокоментували ситуацію у "Нафтогазі".

Доплата

У платіжках розмір доплати вказано в графі "до сплати". Однак, у прес-службі РГК заявляють, що ця сума "інформативна". "Сума перерахунку за минулі періоди наведена в рахунках інформативно і не підлягає сплаті. Наявність цього боргу не є підставою для відключення споживача від поставок газу і для нарахування пені та штрафів", – йдеться у заяві РГК.

Куди скаржитися і як захиститися від шахраїв

Юрист Олександр Плахотник впевнений: більшість шахрайських схем легко "розкусити". Для цього варто лише перевірити інформацію і проявити пильність. Впускати незнайомих людей, навіть якщо вони представилися співробітниками комунального підприємства, не варто. Якщо ж "гості" наполягають, перш ніж впустити їх у своє житло, зателефонуйте на гарячу лінію підприємства і дізнайтеся, чи відправляли вони до вас їхніх працівників.

"Реквізити комунального підприємства є не тільки в платіжці, а й на їхньому сайті. Крім того, якщо ви не міняли постачальника, збережіть собі окремо номер його рахунку. Якщо рахунок буде змінюватися, вас повинні заздалегідь попередити. Якщо ж принесли схожий на платіжку папірець із інших рахунком – у жодному разі не переказуєте гроші. Якщо це вже сталося – звертайтеся до постачальника, в поліцію", – радить юрист.

Якщо ж справжній постачальник комунальної послуги виставив вам неіснуючий борг або перерахував суму, в першу чергу письмово зверніться до свого зі скаргою. Вимагайте, щоб вам рахунок перерахували. Наступний крок – відправити скаргу в НКРЕКП. Комісія займається не тільки розрахунком і затвердженням тарифів, але і контролює своїх ліцензіатів. Якщо виявиться, що ваші права дійсно порушені, постачальника можуть оштрафувати.

"Якщо ви не згодні з доплатою 100 грн і намагаєтеся її оскаржити, продовжуйте платити за комунальні послуги, але тільки в тій частині, яку ви визнаєте", – радить Олександр Плахотник.