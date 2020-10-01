За гроші з COVID- фонду не закупили жодного апарату ШВЛ

За кошти із спеціально створеного Фонду боротьби з COVID-19 досі не придбали жодного аппарату штучної вентиляції легень, які потрібні хворим з тяжким перебігом коронавірусу.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан в інтерв'ю "Українському радіо". За його словами, з аппаратами ШВЛ зараз проблема в країні. Тендери на їхню закупівлю оголосили, але вони не відбулися.

"Оголошено було тендер на закупівлю 100 апаратів, строк поставки був до 30 жовтня. Перший тендер оголошено 16 липня, провели аукціон – мали до 15 вересня закупити 50 ШВЛів. На нього вийшли 6 учасників – лише 2 запропонували товари, які відповідали вимогам, але згодом виявилося, що перший постачальник не мав досвіду постачання відповідних товарів, а другий мав факти невиконання попередніх договорів. Зараз знову новий тендер. ШВЛи закуплялися в інший спосіб, не з ковідного фонду – і меценатами, і державні органи, зокрема і МВС, для себе закупляли. З ковідного фонду ШВЛи на сьогодні не закуплено", – пояснив Пацкан.

Він також розповів, скільки грошей і на що вже витратили з коронавірусного фонду станом на 24 вересня.

"Ковідний фонд становив 66 млрд грн, фактичних видатків вже є 25 млрд грн. На що пішли ці 25 млрд? 12,6 млрд грн – на будівництво доріг та амбулаторій, 9,2 млрд грн – виплати з безробіття, часткового безробіття, на дітей ФОП, страхові виплати та матеріальна допомога медикам, 2,8 млрд грн – доплата до зарплати МВС, МОЗ і виконавчої служби, 289 млн грн – закупівля обладнання, засобів індивідуального захисту", – додав голова Рахункової палати.

Він зазначив, що за 6-ма бюджетними програмами видатки на 12,6 млрд грн не здійснювалися.

"Одна з програм – доплата медикам, які працюють у комунальних медичних закладах – почалася лише з вересня. Чому? У який спосіб? Хто спланував та спрогнозував, що тим, хто працює в некомунальних, потрібно доплачувати, а тим, хто в комунальних, – не потрібно. Я б навпаки максимально зараз стимулював медиків", – підсумував Пацкан.

Як наповнили фонд боротьби з COVID-19

У квітні Верховна Рада створила Фонд боротьби з коронавірусом. Завдяки вжитим змінам до держбюджету, в фонд "влили" 64,7 млрд грн.

З них: 15,8 млрд грн – МОЗ на програму держгарантій медобслуговування населення. В цілому законопроєкт передбачав збільшення фінансування охорони здоров'я на 16,7% – до 114,56 млрд грн.

Частина грошей, до речі, ще з самого початку пішла Мінсоцу на пенсії і покриття дефіциту Пенсійного фонду, а також на допомогу, компенсації і різне грошове забезпечення окремих категорій населення.

В цілому завдання фонду виходила з його назви. Це боротьба з коронавірусом і його наслідками. Для його наповнення уряд урізав витрати на низку інших бюджетних статей, зокрема на освіту, культуру і спортивні проєкти.

При цьому, за словами міністра, тоді було вирішено направити майже 9 млрд грн з акумульованих коштів фонду на випадки безробіття. Зокрема, на виплати по безробіттю.

Ще частину грошей з фонду передбачили на допомогу ФОПам, а також установам охорони здоров'я.

Так, по суті, починалася робота фонду. А потім його "функціонал" вирішили трохи розширити.

Верховна Рада 18 червня ухвалила у другому читанні і в цілому законопроєкт №3509, який передбачає, зокрема, "видачу" грошей з Фонду боротьби з Covid-19 на ремонт і будівництво доріг та інших об'єктів інфраструктури.

Крім того з COVID-фонду:

Виділили гроші для повернення учасникам пробного ЗНО. Станом на 1 липня за цією статтею з фонду виділили 52,5 млн грн

Виділили гроші на місцеві вибори. 13 липня Верховна Рада направила частину грошей з Фонду боротьби з коронавірусом на проведення місцевих виборів в жовтні цього року. А саме 1,3 млрд грн.

Термін дії фонду – на період карантину та 30 днів після нього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що де-факто використали 30% коштів, передбачених у "коронавірусному" фонді.

Раніше в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет сказав, що в "коронавірусному" фонді "не залишилося ні копійки". Його заяву спростував президент України Володимир Зеленський.