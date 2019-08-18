З якого г*мна зробили?" Мережу розвеселило російське "скрепне" морозиво

У мережі висміяли морозиво російського виробника "Цар Холод" під назвою "Лебездунья".

На вельми специфічний продукт звернув увагу у своєму Twitter блогер "Фашик Донецький". У коментарях користувачі тут же звернули увагу на те, що російська пропаганда всіляко намагається відродити "імперський дух".

Виявляється, слово лебездунья – це свого роду архаїзм і означає він "ласунка". Був у нього і не менш кумедний синонім: "мачуфронья".

Морозиво "Лебездунья"

Користувачів це відсилання в минуле розвеселило. "Скрепное морозиво!", "Немовлята на сніданок надихнули?", "Із якого г*мна його зробили?" – іронізують вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році в Росії з'явилося в продажу морозиво "Вибір Кремля", яке випустило підприємство управління справами президента РФ.

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