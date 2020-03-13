З України в розпал коронавірусу спробували вивезти тонни масок - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Борисполі заарештували вантаж на 1,5 тонни медичних масок.

З України товар повинен був відправитися до Об'єднаних Арабських Еміратів та Італії. Про це голова МВД повідомив під час виїзного засідання уряду у п'ятницю, 13 березня.

"Зараз маски конфісковані, кримінальне провадження має місце, буду доповідати. Я вважаю, що ці маски будуть працювати на українців", — сказав він.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Борисполі заарештували вантаж на 1,5 тонни медичних масок

Президент Володимир Зеленський наголосив, що люди, які намагалися вивезти маски, "не розуміють, що таке закон, здоров’я та як бути однією країною у складні часи".

Він додав, що ситуація з коронавірусом в Україні, у порівнянні з іншими державами, "одна з найкращих", тому треба зробити так, щоб нічого не погіршилося.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.

11 березня по всій Україні був оголошений карантин на термін до 3 квітня.

Нестача масок спостерігається в країні вже більше місяця, іноді цей товар ще можна знайти, але в основному ситуація плачевна.

12 березня в Україні офіційно підтвердили ще два випадки захворювання коронавірусом. Інфекцію виявили у пенсіонерки з Житомирської області і чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

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