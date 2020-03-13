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13 березня • оновлено в 11:55
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З України в розпал коронавірусу спробували вивезти тонни масок - Аваков

3.9т
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Борисполі заарештували вантаж на 1,5 тонни медичних масок.

З України товар повинен був відправитися до Об'єднаних Арабських Еміратів та Італії. Про це голова МВД повідомив під час виїзного засідання уряду у п'ятницю, 13 березня.

"Зараз маски конфісковані, кримінальне провадження має місце, буду доповідати. Я вважаю, що ці маски будуть працювати на українців", — сказав він.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Борисполі заарештували вантаж на 1,5 тонни медичних масок

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Борисполі заарештували вантаж на 1,5 тонни медичних масок

Президент Володимир Зеленський наголосив, що люди, які намагалися вивезти маски, "не розуміють, що таке закон, здоров’я та як бути однією країною у складні часи".

Він додав, що ситуація з коронавірусом в Україні, у порівнянні з іншими державами, "одна з найкращих", тому треба зробити так, щоб нічого не погіршилося.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Особа
Арсен Аваков
Місце
Україна
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ну учитывая что цена подскочила минимум раз в двадцать по сравнению с закупочной этого и стоило ожидать. Только вы уже опоздали с запретом экспорта масок. Пятилетний запас масок уже распродали в Китай в начале года еще вроде.
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Serov Oleg
Serov Oleg
помимо врожденного предательства, стукачества спистить и продать,все что можно,еще одна присущая черта скотобазы...
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