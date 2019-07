З нерухомості Коломойського зняли арешт: подробиці скандального рішення суду

Печерський райсуд зняв арешт із нерухомості олігарха Ігоря Коломойського, який був накладений у 2017 році у справі про рефінансування ПриватБанку.

Як повідомляє FinBalance, таким чином суд задовольнив клопотання ТОВ "Приватофіс" і зняв арешт із 415 об'єктів нерухомості компанії – земельних ділянок, нежитлових та офісних приміщеннях у різних регіонах України.

Раніше арешт був накладений цим самим судом за клопотанням Генпрокуратури у межах кримінального провадження №42017000000000876 (про видачу ПриватБанком кредитів – у період до націоналізації і залучення рефінансування в НБУ – для пов'язаних осіб на невигідних умовах, що призвело до виникнення заборгованості юросіб перед банком на 373 млн грн).

Суд констатував, що до ТОВ "Приватофіс" не може бути застосована конфіскація, а арешт був накладений без доказів пропорційності вартості нерухомого майна, на яке було накладено арешт, із розміром збитку, заподіяного кримінальним правопорушенням.

Згідно із судовими матеріалами, ПриватБанк надав кредит для "Приватофісу". При цьому в заставу для банку передали частки у статутному капіталі компанії-позичальника, власниками яких є зокрема ТОВ "Тайлон", "Ел Ті Груп", "Агентство Новий світ", "Зернопоставка-М".

Наразі Госпсуд Дніпропетровської області розглядає справу за позовом ПриватБанку до згаданих компаній, а також ТОВ "Канделла", "ОПФ", "Елара", "Комунальне обслуговування будинків" про звернення стягнення на їхні частки у статутному капіталі "Приватофісу" в рахунок погашення заборгованості фірми на суму 689 млн грн.

Крім цього, Госпсуд Дніпропетровської розглядає ще низку позовів ПриватБанку до "Приватофісу" про стягнення заборгованості за кредитними договорами від 17 грудня 2008 року на суму понад 500 млн грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона до Коломойського, Боголюбова, а також до компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які імовірно належать їм.

В цей самий період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд при цьому зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Таким чином, він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

