З Коболєвим: Наглядова рада "Нафтогазу" представила нових керівників

Наглядова рада компанії "Нафтогаз України" запропонувала уряду оновлений склад правління, в якому пропонується залишити главою НАК Андрія Коболєва.

Про це свідчать дані з адресованого уряду листа НАК, який є в розпорядженні "Економічної правди". "Цим листом повідомляємо про нашу пропозицію зберегти нинішній кількісний склад правління", — наголошується в документі.

Водночас було запропоновано припинити повноваження членів правління Олега Прохоренка та Юрія Колбушкіна.

Персональний склад правління за пропозицією НАК:

Голова правління — Андрій Коболєв.

Перший заступник голови правління — Сергій Перелома.

Заступник голови правління — Сергій Коновець.

Члени правління — Ярослав Теклюк, Андрій Хоменко, Микола Гавриленко.

Андрій Коболєв

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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