З Коболєвим: Наглядова рада "Нафтогазу" представила нових керівників

Наглядова рада компанії "Нафтогаз України" запропонувала уряду оновлений склад правління, в якому пропонується залишити главою НАК Андрія Коболєва.
Про це свідчать дані з адресованого уряду листа НАК, який є в розпорядженні "Економічної правди". "Цим листом повідомляємо про нашу пропозицію зберегти нинішній кількісний склад правління", — наголошується в документі.
Водночас було запропоновано припинити повноваження членів правління Олега Прохоренка та Юрія Колбушкіна.
Персональний склад правління за пропозицією НАК:
Голова правління — Андрій Коболєв.
Перший заступник голови правління — Сергій Перелома.
Заступник голови правління — Сергій Коновець.
Члени правління — Ярослав Теклюк, Андрій Хоменко, Микола Гавриленко.
Андрій Коболєв
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У лютому 2019 року Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" запропонувала уряду продовжити контракт із головою правління компанії Андрієм Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.
28 лютого Наглядова рада прийняла рішення продовжити контракт із Коболєвим на три роки, починаючи з 1 січня 2019 року.
В результаті Гройсман заявив, що Кабінет міністрів не приймав жодних рішень про укладення нового контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України".
У березні Наглядова рада НАК прийняла рішення рекомендувати Кабінету міністрів повторно призначити Коболєва головою правління компанії. Водночас його рівень заробітної плати становитиме 50% від місячного посадового окладу, встановленого чинним контрактом.
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