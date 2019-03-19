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З Коболєвим: Наглядова рада "Нафтогазу" представила нових керівників

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Наглядова рада компанії "Нафтогаз України" запропонувала уряду оновлений склад правління, в якому пропонується залишити главою НАК Андрія Коболєва.

Про це свідчать дані з адресованого уряду листа НАК, який є в розпорядженні "Економічної правди". "Цим листом повідомляємо про нашу пропозицію зберегти нинішній кількісний склад правління", — наголошується в документі.

Водночас було запропоновано припинити повноваження членів правління Олега Прохоренка та Юрія Колбушкіна.

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Персональний склад правління за пропозицією НАК:

  • Голова правління — Андрій Коболєв.

  • Перший заступник голови правління — Сергій Перелома.

  • Заступник голови правління — Сергій Коновець.

  • Члени правління — Ярослав Теклюк, Андрій Хоменко, Микола Гавриленко.

Андрій Коболєв

Андрій Коболєв

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Андрій Коболєв
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз"зарплата
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